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Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

Рубрика: общество

06.02.2019 20:23

фото с сайта МЧС НСО

МЧС держит ситуацию, вызванную сильными морозами в Новосибирской области, на постоянном контроле.

До окончания сильных холодов в регионе экстренные, коммунальные, дорожные и службы топливно-энергетического комплекса работают в особом режиме. Около тысячи оперативных групп и аварийно-восстановительных бригад находятся в круглосуточной готовности.

«Аэромобильная группировка, включающая в себя 100 высококвалифицированных спасателей и 15 единиц техники, готова из Новосибирска выдвинуться в любую точку для оказания помощи населению. На всех пунктах обогрева и питания – стационарных, подвижных и мобильных – завершены проверки», – заявил замначальника регионального МЧС полковник Алексей Задорожный.

Он сообщил, что 13 экипажей ГИБДД патрулируют опасные участки федеральных автодорог. Также проводит мониторинг через 73 камеры видеофиксации. На трассах работают 35 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов.

Также в  случае возможных аварий службы ЖКХ готовы мобилизовать 61 бригаду, энергетики – 112 бригад, дорожники – 497.

Напомним, 6 февраля синоптики Гидрометцентра сообщили, когда в Новосибирскую область придёт потепление.

Теги: безопасность погода МЧС

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вчера 19:51 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:23 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:32 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:26 Наука 0 Коммент.

Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

вчера 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

вчера 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

вчера 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

вчера 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

вчера 13:38 Общество 0 Коммент.

«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней

вчера 12:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов

вчера 12:01 Бизнес 0 Коммент.

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вчера 11:19 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:57 Общество 0 Коммент.

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вчера 09:58 Общество 0 Коммент.

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