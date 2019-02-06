Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

фото с сайта МЧС НСО

МЧС держит ситуацию, вызванную сильными морозами в Новосибирской области, на постоянном контроле.

До окончания сильных холодов в регионе экстренные, коммунальные, дорожные и службы топливно-энергетического комплекса работают в особом режиме. Около тысячи оперативных групп и аварийно-восстановительных бригад находятся в круглосуточной готовности.

«Аэромобильная группировка, включающая в себя 100 высококвалифицированных спасателей и 15 единиц техники, готова из Новосибирска выдвинуться в любую точку для оказания помощи населению. На всех пунктах обогрева и питания – стационарных, подвижных и мобильных – завершены проверки», – заявил замначальника регионального МЧС полковник Алексей Задорожный.

Он сообщил, что 13 экипажей ГИБДД патрулируют опасные участки федеральных автодорог. Также проводит мониторинг через 73 камеры видеофиксации. На трассах работают 35 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов.

Также в случае возможных аварий службы ЖКХ готовы мобилизовать 61 бригаду, энергетики – 112 бригад, дорожники – 497.

Напомним, 6 февраля синоптики Гидрометцентра сообщили, когда в Новосибирскую область придёт потепление.