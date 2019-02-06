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Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

Рубрика: общество

06.02.2019 14:47

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске суд признал виновным в мошенничестве, вымогательстве и взяточничестве бывшего главврача детской больницы. 

В Заельцовском районном суде вынесли решение по делу Натальи Никифоровой — бывшего главного врача «Детской городской клинической больницы № 3», которая обвинялась в хищении 10 миллионов рублей, а также вымогательствах и мошенничестве.

Обвинению удалось доказать причастность Натальи Никифоровой к хищению более семи миллионов рублей. Окончательное наказание суд назначил в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафа в размере 3 млн рублей.

СУ СКР по Новосибирской области возбудил дело ещё в июле. Тогда экс-главврачу Никифоровой были предъявлены первые обвинения. Подозреваемыми также стали 57-летняя заместитель главврача по экономическим вопросам и 56-летняя руководитель направления медицинского страхования АО «Д2 Страхование».

Тогда заместитель главврача и страховой работник признали свою вину, а главная подозреваемая соглашалась с обвинением лишь частично. Сейчас Наталья Никифорова содержится под стражей, пока приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал о том, что ещё один новосибирский главврач окажется на скамье подсудимых из-за подозрений в хищении 1,2 миллиона рублей.

Теги: мошенничество врач

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сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

сегодня 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

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