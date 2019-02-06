Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

Лента новостейПредложить новость
Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников
Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин
В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается
Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода
«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней
Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов
Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске
Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьмуРубрика: общество
06.02.2019 14:47
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске суд признал виновным в мошенничестве, вымогательстве и взяточничестве бывшего главврача детской больницы.
В Заельцовском районном суде вынесли решение по делу Натальи Никифоровой — бывшего главного врача «Детской городской клинической больницы № 3», которая обвинялась в хищении 10 миллионов рублей, а также вымогательствах и мошенничестве.
Обвинению удалось доказать причастность Натальи Никифоровой к хищению более семи миллионов рублей. Окончательное наказание суд назначил в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафа в размере 3 млн рублей.
СУ СКР по Новосибирской области возбудил дело ещё в июле. Тогда экс-главврачу Никифоровой были предъявлены первые обвинения. Подозреваемыми также стали 57-летняя заместитель главврача по экономическим вопросам и 56-летняя руководитель направления медицинского страхования АО «Д2 Страхование».
Тогда заместитель главврача и страховой работник признали свою вину, а главная подозреваемая соглашалась с обвинением лишь частично. Сейчас Наталья Никифорова содержится под стражей, пока приговор не вступил в законную силу.
Напомним, ранее Сиб.фм сообщал о том, что ещё один новосибирский главврач окажется на скамье подсудимых из-за подозрений в хищении 1,2 миллиона рублей.
Комментарии
Лента новостей
Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников
Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин
В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается
Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода
«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней
Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов
Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске
Статьи по теме
Займи срочно денег
Интернет-мошенник о взломах аккаунтов, «лохах» и шальных...
Финансовая безопасность: бережёного банк бережёт
Самые популярные способы мошенничества с банковскими счетам...
Доставлять нельзя блокировать
Есть ли универсальное средство против SMS-спама
Новости по теме
Популярное