Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

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Россельхознадзор Новосибирской области принимает меры, чтобы не допустить заражений свиней африканской чумой.

Сегодня, 6 февраля, на сайте Россельхознадзора по Новосибирской области появилось сообщение о принятии мер безопасности в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АФС) в Монголии. Особенно контроль усилен в аэропорту Толмачёво.

С начала 2019 года в Монголии была зафиксирована первая вспышка АФС: уже известно об уничтожении более 200 свиней, болезнь быстро распространяется.

«На данный момент организации работают в штатном режиме, усилены меры контроля в пропускных пунктах аэропорта Толмачёво, чтобы не допустить провоза заражённых продуктов по почте или в ручной клади. Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия (ЧПК) следит за ситуацией с заражениями в мире для экстренного реагирования в случае осложнений», – прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

В 2017 году в Омской области из-за вспышки свиной чумы было уничтожено более 17 тысяч животных. Болезнь привела к миллионным убыткам в области. ЧПК удалось избежать заражения свиней на территории Новосибирской области. Для человека АФС не опасна.

Напомним, в Новосибирской области планируют увеличить объёмы производства свинины, птицы и яиц.