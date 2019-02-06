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Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

Рубрика: общество

06.02.2019 15:51

ФОТО С САЙТА GLOBALLOOKPRESS.COM

Россельхознадзор Новосибирской области принимает меры, чтобы не допустить заражений свиней африканской чумой.

Сегодня, 6 февраля, на сайте Россельхознадзора по Новосибирской области появилось сообщение о принятии мер безопасности в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АФС) в Монголии. Особенно контроль усилен в аэропорту Толмачёво.

С начала 2019 года в Монголии была зафиксирована первая вспышка АФС: уже известно об уничтожении более 200 свиней, болезнь быстро распространяется.

«На данный момент организации работают в штатном режиме, усилены меры контроля в пропускных пунктах аэропорта Толмачёво, чтобы не допустить провоза заражённых продуктов по почте или в ручной клади. Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия (ЧПК) следит за ситуацией с заражениями в мире для экстренного реагирования в случае осложнений», – прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

В 2017 году в Омской области из-за вспышки свиной чумы было уничтожено более 17 тысяч животных. Болезнь привела к миллионным убыткам в области. ЧПК удалось избежать заражения свиней на территории Новосибирской области. Для человека АФС не опасна.

Напомним, в Новосибирской области планируют увеличить объёмы производства свинины, птицы и яиц. 

 

Теги: болезни граница Россельхознадзор

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сегодня 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:14 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

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