Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

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Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДСРубрика: общество
06.02.2019 14:34
фото с сайта pixabay.com
Сейчас власти рассматривается два варианта доставки песка, но ни один из них не будет задействовать ресурсы пляжа «Наутилус».
Сегодня на встрече с журналистами губернатор Андрей Травников заявил, что пляж «Наутилус» сохранят. Угроза закрытия появилась из-за строительства ледовой арены. Губернатор пообещал, что пляж не тронут.
«Есть два варианта доставки песка. Первый – это доставка транспортом, но тут есть большие недостатки. Объём слишком большой, поэтому транспорт сразу же встанет, мы парализуем движение на дорогах в Новосибирске. Второй вариант – доставка водой с последующим перегрузом. Подвоз песка будет осуществляться выше по течению. Ресурсы городского пляжа не будут задействованы»,– прокомментировал губернатор.
Окончательное решение по этому вопросу местные власти примут в апреле, после того как выберут подрядчика строительства новой ледовой арены.
Напомним, из-за строительства нового ЛДС Новосибирск мог лишиться Центрального пляжа
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