Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

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Рубрика: общество

06.02.2019 14:34

фото с сайта pixabay.com

Сейчас власти рассматривается два варианта доставки песка, но ни один из них не будет задействовать ресурсы пляжа «Наутилус». 

Сегодня на встрече с журналистами губернатор Андрей Травников заявил, что пляж «Наутилус» сохранят. Угроза закрытия появилась из-за строительства ледовой арены. Губернатор пообещал, что пляж не тронут. 

«Есть два варианта доставки песка. Первый – это доставка транспортом, но тут есть большие недостатки. Объём слишком большой, поэтому транспорт сразу же встанет, мы парализуем движение на дорогах в Новосибирске. Второй вариант – доставка водой с последующим перегрузом. Подвоз песка будет осуществляться выше по течению. Ресурсы городского пляжа не будут задействованы»,– прокомментировал губернатор. 

Окончательное решение по этому вопросу местные власти примут в апреле, после того как выберут подрядчика строительства новой ледовой арены. 

Напомним, из-за строительства нового ЛДС Новосибирск мог лишиться Центрального пляжа 

Теги: хоккей Травников Андрей лдс пляж

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

сегодня 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

сегодня 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

сегодня 17:32 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 17:26 Наука 0 Коммент.

Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

сегодня 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

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В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:01 Бизнес 0 Коммент.

Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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