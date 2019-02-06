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Локоть раскритиковал нежелание эстонского министра видеть Таллин столицей «Тотального диктанта»Рубрика: общество
06.02.2019 09:36
фото с личной страницы Анатолия Локтя в Facebook
Мэр Новосибирска прокомментировал заявление эстонского министра о том, что «Тотальный диктант» больше политическое событие, чем филологическое.
Анатолий Локоть на своей в странице в социальной сети Facebook высказался по поводу слов министра юстиции Эстонии Урмаса Рейнсалу.
«Если бы это сказал какой-нибудь российский депутат, это расценили бы как призыв к военным действиям», – пишет Анатолий Локоть.
Эстонский министр высказался против того, что Таллин выбрали столицей «Тотального диктанта». Он считает, что это мероприятие больше политическое, чем филологическое. Сам же чиновник хочет призвать эстонцев к возвращению к родному языку и выступает за то, чтобы все подобные мероприятия проходили на эстонском языке.
«На территории Новосибирска проживает больше 120 национальностей, мы уважаем каждого. Люди свободно могут общаться на своём языке, эстонцы тоже в их числе. В дальнейшем следует ожидать запрета русского языка на всей территории Эстонии?» – высказался Анатолий Локоть.
Напомним, организаторы «Тотального диктанта» уже издали о нём книгу.
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