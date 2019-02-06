«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней

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Старт массового забега «Лыжня России» перенесут с 9 февраля на 17 февраля из-за холодов.

Всероссийский десятикилометровый забег «Лыжня России-2019», который должен был стартовать 9 февраля в Новосибирской области, перенесли из-за морозов на 17 февраля. По прогнозу Гидрометцентра, 9 февраля температура воздуха должна быть около -23 градусов. Об этом сообщили на сайте министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

«Лыжня России» – самая массовая лыжная гонка в стране, в 2019 году она пройдёт уже в 37-й раз. В Новосибирской области гонка пройдёт в 12 муниципальных образованиях региона и более 11 тысяч жителей региона планируют принять в ней участие.

«Минспорта России поддержало нашу инициативу по переносу "Лыжни России". Мы проанализировали метеосводки, провели необходимые консультации и совещания, обсудили вопрос с экспертами. Было принято решение о переносе даты соревнований. Проводить гонку в тех погодных условиях, которые ожидаются 9 февраля, не просто некомфортно, а даже небезопасно для спортсменов и для зрителей», – рассказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Время и место старта организаторы оставили прежними. Так, в Новосибирске гонка стартует в 12:00, 17 февраля, на лыжной базе имени Алика Тульского.

Напомним, ранее новосибирский член партии КПРФ Роман Яковлев запланировал целый месяц ездить на общественном транспорте и не потратить на это более 1,5 тысячи рублей