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Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

Рубрика: афиша, культура

06.02.2019 17:32

фото юрия бабичева

Руководитель дома культуры в Новосибирске разместился во временном помещении; его рабочее место опечатано.

Исполняющий обязанности директора новосибирского ДК имени Октябрьской революции Алексей Крыжановский не может зайти в рабочий кабинет. Об этом он сообщил корреспонденту Сиб.фм. По словам руководителя учреждения культуры, помещение опечатано. Сделано это предыдущей администрацией ДК.

«Кабинет опечатала заместитель директора Дарья Валерьевна Ускова. Она же по совместительству дочь предыдущего директора. После этого она ушла на больничный. И теперь, чтобы снять печати, нужно создавать комиссию, которая потом составит соответствующий акт осмотра помещения», – рассказал Алексей Крыжановский.

Новый директор отмечает, что на деятельности ДК это не сказывается.

«Трудностей никаких не возникает. Главное, что печать учреждения у меня. А кабинет особо и не нужен, можно работать в любом помещении», – добавил и. о. директора.

Напомним, кадровые перестановки в ДК имени Октябрьской революции были инициированы региональным министерством культуры в середине января. Среди предъявленных к бывшему директору учреждения Надежде Лобановой претензий было неправомерное начисление зарплат и премий, а также завышение хозяйственных расходов.

Подробнее о том, как происходил процесс назначения нового руководителя, реакции коллектива на его приход, текущем состоянии учреждения культуры и планах на ближайшее будущее, читайте в эксклюзивном интервью, которое и. о. директора ДК имени Октябрьской революции Алексей Крыжановский дал Сиб.фм.

Теги: культура новосибирск дк

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сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

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