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Новосибирск занял третье место по росту спроса на отогрев авто

Рубрика: Авто

07.02.2019 07:51

фото с сайта pixabay.com

Эксперты сайта бесплатных объявлений соотнесли спрос на услугу по отогреву автомобилей с её предложением.

Аналитики «Авито» составили рейтинг крупных городов по востребованности на отогрев машин. Возглавили его Тюмень, Челябинск и Пермь, что, безусловно, связано с их суровым климатом. Новосибирск занял в рейтинге шестое место.

Средняя стоимость услуги в столице Сибири составила 774 рубля, увеличившись за год на 9 %. По стране же ценник составил 757 рублей.

«По сравнению с 2017 годом во многих городах спрос на услугу продемонстрировал сильный рост. Значительнее всего он увеличился в Барнауле (+2 431 %), в Красноярске (+1 075 %) и в Новосибирске (+954 %). Исключением, как ни странно, стала Москва, где спрос снизился более чем в полтора раза», – сообщили эксперты.

Напомним, в феврале стало известно, что Новосибирск оказался городом с самым сильным подорожанием минивэнов.

Теги: автомобили Авито деньги

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Лента новостей

Предложить новость

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы смогут взять автокредит на покупку машины у частных владельцев

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял третье место по росту спроса на отогрев авто

сегодня 07:51 Авто 0 Коммент.

Учебник по экономике решили переделать из-за отсутствия в нём патриотизма

сегодня 07:23 Экономика 0 Коммент.

Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

вчера 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

вчера 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

вчера 17:32 Афиша 0 Коммент.

Владимир Путин наградил новосибирского биолога

вчера 17:26 Наука 0 Коммент.

Бронированный автомобиль сбил женщину на «зебре» в Новосибирске

вчера 16:24 Хроника 0 Коммент.

Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

вчера 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

вчера 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

вчера 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

вчера 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

вчера 13:38 Общество 0 Коммент.

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