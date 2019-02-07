Новосибирск занял третье место по росту спроса на отогрев авто

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Эксперты сайта бесплатных объявлений соотнесли спрос на услугу по отогреву автомобилей с её предложением.

Аналитики «Авито» составили рейтинг крупных городов по востребованности на отогрев машин. Возглавили его Тюмень, Челябинск и Пермь, что, безусловно, связано с их суровым климатом. Новосибирск занял в рейтинге шестое место.

Средняя стоимость услуги в столице Сибири составила 774 рубля, увеличившись за год на 9 %. По стране же ценник составил 757 рублей.

«По сравнению с 2017 годом во многих городах спрос на услугу продемонстрировал сильный рост. Значительнее всего он увеличился в Барнауле (+2 431 %), в Красноярске (+1 075 %) и в Новосибирске (+954 %). Исключением, как ни странно, стала Москва, где спрос снизился более чем в полтора раза», – сообщили эксперты.

Напомним, в феврале стало известно, что Новосибирск оказался городом с самым сильным подорожанием минивэнов.