Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске

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Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в ЯкутскеРубрика: общество
06.02.2019 11:19
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Борт, следовавший из Новосибирска в Якутск, из-за плохой видимости совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме.
Самолёт авиакомпании «Глобус», выполнявший рейс 3243, из-за сильного тумана не смог приземлиться в аэропорту Якутска. Экипажу пришлось совершить посадку в аэропорту Мирный.
«Рейс 3243 Новосибирск-Якутск вылетел из аэропорта Толмачёво в 03:14», – прокомментировали Сиб.фм в пресс-службе аэропорта.
Судя по информации онлайн-табло, воздушное судно совершила промежуточную посадку в аэропорте Мирный. Согласно расписанию на сайте аэропорта Якутска, борт, следовавший из Новосибирска, должен был приземлиться в 8:50 по местному времени. На данный момент обновлённой информации о статусе рейса и времени прибытия нет.
Напомним, в январе в аэропорту Новосибирска рейс в Таиланд задержали на 18 часов.
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