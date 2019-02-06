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Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске

Рубрика: общество

06.02.2019 11:19

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Борт, следовавший из Новосибирска в Якутск, из-за плохой видимости совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме.

Самолёт авиакомпании «Глобус», выполнявший рейс 3243, из-за сильного тумана не смог приземлиться в аэропорту Якутска. Экипажу пришлось совершить посадку в аэропорту Мирный.

«Рейс 3243 Новосибирск-Якутск вылетел из аэропорта Толмачёво в 03:14», – прокомментировали Сиб.фм в пресс-службе аэропорта.

Судя по информации онлайн-табло, воздушное судно совершила промежуточную посадку в аэропорте Мирный. Согласно расписанию на сайте аэропорта Якутска, борт, следовавший из Новосибирска, должен был приземлиться в 8:50 по местному времени. На данный момент обновлённой информации о статусе рейса и времени прибытия нет.

Напомним, в январе в аэропорту Новосибирска рейс в Таиланд задержали на 18 часов.

Теги: Толмачёво самолет рейс

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сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Локоть раскритиковал нежелание эстонского министра видеть Таллин столицей «Тотального диктанта»

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Свыше четырёх тысяч новосибирцев отправились на военную службу в прошлом году

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

В Роструде напомнили о сокращённом рабочем дне в феврале

сегодня 08:01 Работа 0 Коммент.

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вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Режим «чёрного неба» объявили в Новосибирске

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вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Выиграй тур в загородный отель на «Ретро FM»

вчера 16:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:13 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:39 Общество 0 Коммент.

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