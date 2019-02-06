Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске

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Борт, следовавший из Новосибирска в Якутск, из-за плохой видимости совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме.

Самолёт авиакомпании «Глобус», выполнявший рейс 3243, из-за сильного тумана не смог приземлиться в аэропорту Якутска. Экипажу пришлось совершить посадку в аэропорту Мирный.

«Рейс 3243 Новосибирск-Якутск вылетел из аэропорта Толмачёво в 03:14», – прокомментировали Сиб.фм в пресс-службе аэропорта.

Судя по информации онлайн-табло, воздушное судно совершила промежуточную посадку в аэропорте Мирный. Согласно расписанию на сайте аэропорта Якутска, борт, следовавший из Новосибирска, должен был приземлиться в 8:50 по местному времени. На данный момент обновлённой информации о статусе рейса и времени прибытия нет.

Напомним, в январе в аэропорту Новосибирска рейс в Таиланд задержали на 18 часов.