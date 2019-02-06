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Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

Рубрика: общество

06.02.2019 15:12

Фото с сайта pixabay.com

Следственный комитет закрыл дело по обвинению омички в экстремизме; сама женщина считает заявление органов двояким.

Дело омички-феминистки, которая оскорбила мужчин постами в социальных сетях, объявили закрытым. Об этом вчера, 5 января, сообщила сама Любовь Калугина на своей странице «ВКонтакте».

История началась в 2017 году. Тогда женщину обвинил в мужененавистничестве 31-летний житель Биробиджана, который нашёл в её группе «Твоя ужасная леди» 12 постов, оскорбляющих мужчин. Девушка признала, что она создатель этих групп. 

Следователи напомнили о себе через год и сообщили, что до сих пор идёт лингвистическая экспертиза постов. Уголовное дело было заведено в сентябре 2018 года.

Вчера, 5 февраля 2019 года дело было закрыто и объявлено о невиновности Калугиной. Сама же Калугина считает, что её отпустили из-за новых поправок в законе.

«Дело только формально закрыли, якобы нет состава преступления, но это указано только в конце документа. А всё постановление посвящено тому... <...> ...что это всё ужасный экстремизм и нет мне места на белом свете», – возмутилась Любовь Калугина.

Напомним, 22 января 2019 года суд снял с барнаульского студента обвинения в экстремизме.

Теги: экстремизм Следственный комитет

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

сегодня 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

сегодня 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

сегодня 17:32 Афиша 0 Коммент.

Владимир Путин наградил новосибирского биолога

сегодня 17:26 Наука 0 Коммент.

Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

сегодня 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

сегодня 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов

сегодня 12:01 Бизнес 0 Коммент.

Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

В Facebook теперь можно удалять сообщения

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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