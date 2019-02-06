Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

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Следственный комитет закрыл дело по обвинению омички в экстремизме; сама женщина считает заявление органов двояким.

Дело омички-феминистки, которая оскорбила мужчин постами в социальных сетях, объявили закрытым. Об этом вчера, 5 января, сообщила сама Любовь Калугина на своей странице «ВКонтакте».

История началась в 2017 году. Тогда женщину обвинил в мужененавистничестве 31-летний житель Биробиджана, который нашёл в её группе «Твоя ужасная леди» 12 постов, оскорбляющих мужчин. Девушка признала, что она создатель этих групп.

Следователи напомнили о себе через год и сообщили, что до сих пор идёт лингвистическая экспертиза постов. Уголовное дело было заведено в сентябре 2018 года.

Вчера, 5 февраля 2019 года дело было закрыто и объявлено о невиновности Калугиной. Сама же Калугина считает, что её отпустили из-за новых поправок в законе.

«Дело только формально закрыли, якобы нет состава преступления, но это указано только в конце документа. А всё постановление посвящено тому... <...> ...что это всё ужасный экстремизм и нет мне места на белом свете», – возмутилась Любовь Калугина.

Напомним, 22 января 2019 года суд снял с барнаульского студента обвинения в экстремизме.