Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

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Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцевРубрика: общество
06.02.2019 18:23
фото из группы «гражданский патруль» в соцсети «вконтакте»
В Новосибирске построили рынок прямо под линиями высоковольтного напряжения, что может привести к огромному пожару с большим количеством жертв; энергетики через суд добиваются от мэрии сноса павильонов.
Жители Новосибирска пожаловались в общественную организацию «Гражданский патруль» на рынок на улице Гидромонтажной. Дело в том, что он частично находится под линиями высоковольтного напряжения. Горожане опасались, что это может привести к крупному ЧП. Они хотели выяснить, насколько законно построены эти торговые ряды и парковки.
На запрос общественников АО «РЭС» ответило, что к ним за разрешением строительства рынка на том месте никто не обращался, и они бы его всё равно не выдали.
«Находящиеся на территории вышеназванного участка торговые точки и стоянка автотранспорта расположены в охранной зоне высоковольтных линий, что является нарушением законодательства», — сообщила «Гражданскому патрулю» пресс-служба АО «РЭС».
В ходе дела выяснилось, что в 2017 и 2018 году в Сибирское отделение Ростехнадзора уже обращались по поводу самовольных построек. Также в прошлом году АО «РЭС» с прокуратурой Советского района в ходе осмотра выявляли ведение незаконного строительства в охранной зоне. На данный момент АО «РЭС» рассматривает вопрос о предъявлении исковых требований в суд о сносе данных построек.
В «Гражданском патруле» отметили, что собственники рынка рискуют безопасностью его сотрудников и посетителей. Ведь в случае обрыва линии ЛЭП будут десятки или даже сотни человеческих жертв.
В мэрии же нарушений при строительстве не нашли, а в региональном минпромторге заявили, что такого рынка не существует.
«В Новосибирской области сформирован реестр розничных рынков, согласно которому по адресному ориентиру, указанному в обращении, рынка нет», – сообщил «Гражданскому патрулю» и. о. министра Вадим Васильев.
Региональный Роспотребнадзор, по словам общественников, также не выявил опасности в местоположении рынка, потому что проверку из-за морозов так и не провели.
Напомним, в ноябре новосибирцы пожаловались на небезопасную остановку; оказалось, что в списке остановочных пунктов её нет вовсе.
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