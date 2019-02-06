Самый титулованный новосибирский режиссёр сегодня отмечает юбилей

фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм

Первый фильм, который снял Звягинцев, сразу произвёл фурор в киносообществе, сейчас в копилке режиссёра несколько международных и национальных наград.

Сегодня знаменитому российскому режиссёру кино Андрею Звягинцеву исполнилось 55 лет. Все помнят его по фильмам «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь». Как сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник, никаких торжеств юбиляр проводить не планирует.

Режиссёр прославился благодаря своему фильму «Возвращение», который спродюсировал Александр Роднянский, но и другие его произведения были отмечены престижными наградами. В копилке Звягинцева два «Золотых льва» и два «Золотых глобуса». Его фильм «Нелюбовь» выдвигался на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Звягинцев – обладатель российской кинонаграды «Золотой орёл».

19 лет назад состоялся дебют режиссёра. А первый же полнометражный фильм «Возвращение», который он снял, стал событием в киносообществе. На сегодняшний день Звягинцев снял восемь фильмов. Последний – в 2017 году. Коллеги поздравили именитого режиссёра и пожелали ему крепкого здоровья, удачи и вдохновения.

Редакция интернет-журнала Сиб.фм присоединяется ко всем поздравлениям и пожеланиям.

Напомним, в пятницу свой день рождения отметил губернатор Новосибирской области.