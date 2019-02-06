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Самый титулованный новосибирский режиссёр сегодня отмечает юбилей

Рубрика: культура

06.02.2019 17:27

фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм

Первый фильм, который снял Звягинцев, сразу произвёл фурор в киносообществе, сейчас в копилке режиссёра несколько международных и национальных наград. 

Сегодня знаменитому российскому режиссёру кино Андрею Звягинцеву исполнилось 55 лет. Все помнят его по фильмам «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь». Как сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник, никаких торжеств юбиляр проводить не планирует. 

Режиссёр прославился благодаря своему фильму «Возвращение», который спродюсировал Александр Роднянский, но и другие его произведения были отмечены престижными наградами. В копилке Звягинцева два «Золотых льва» и два «Золотых глобуса». Его фильм «Нелюбовь» выдвигался на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Звягинцев – обладатель российской кинонаграды «Золотой орёл». 

19 лет назад состоялся дебют режиссёра. А первый же полнометражный фильм «Возвращение», который он снял, стал событием в киносообществе. На сегодняшний день Звягинцев снял восемь фильмов. Последний – в 2017 году. Коллеги поздравили именитого режиссёра и пожелали ему крепкого здоровья, удачи и вдохновения.

Редакция интернет-журнала Сиб.фм присоединяется ко всем поздравлениям и пожеланиям.

Напомним, в пятницу свой день рождения отметил губернатор Новосибирской области.

 

Теги: кино Оскар

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сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

сегодня 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

сегодня 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:01 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

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