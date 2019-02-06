Сибиряк устроил возлюбленной пытку с утюгом и шуруповёртом из-за плохо выглаженной рубашки

Лента новостейПредложить новость
Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников
В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается
Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода
«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней
Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске
Сибиряк устроил возлюбленной пытку с утюгом и шуруповёртом из-за плохо выглаженной рубашкиРубрика: проиcшествия
06.02.2019 20:27
фото с сайта pixabay.com
За жестокие издевательства над молодой сожительницей в Республике Алтай мужчина может сесть в тюрьму максимум на два года.
Инцидент жестокого обращения 42-летнего мужчины с судимостью над его 27-летней девушкой произошёл в Горно-Алтайске. Потерпевшая разозлила своего сожителя тем, что плохо погладила рубашку. Между ними началась ссора, в ходе которой мужчина прижёг девушке руки раскалённым утюгом.
После этого он вспомнил, что до этого его возлюбленная несколько дней не была дома, и решил жестоко её за это наказать. Он наносил ей раны по телу работающим шуруповёртом.
«Успокоившись, мужчина лёг спать. Опасаясь последующей расправы со стороны сожителя, женщина не стала сообщать произошедшем в полицию. За помощью к сотрудникам она обратилась лишь по настоянию приехавшей в гости свекрови», – сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы до двух лет.
Напомним, в феврале в Кузбассе отец посадил на цепь собственного сына и издевался над ним.
Комментарии
Лента новостей
Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников
В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается
Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода
«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней
Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске
Статьи по теме
Дави на раз
Искалечивший женщину и двоих детей водитель сохранил права и остался н...
Новости по теме
Популярное