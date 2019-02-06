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Сибиряк устроил возлюбленной пытку с утюгом и шуруповёртом из-за плохо выглаженной рубашки

Рубрика: проиcшествия

06.02.2019 20:27

фото с сайта pixabay.com

За жестокие издевательства над молодой сожительницей в Республике Алтай мужчина может сесть в тюрьму максимум на два года.

Инцидент жестокого обращения 42-летнего мужчины с судимостью над его 27-летней девушкой произошёл в Горно-Алтайске. Потерпевшая разозлила своего сожителя тем, что плохо погладила рубашку. Между ними началась ссора, в ходе которой мужчина прижёг девушке руки раскалённым утюгом.

После этого он вспомнил, что до этого его возлюбленная несколько дней не была дома, и решил жестоко её за это наказать. Он наносил ей раны по телу работающим шуруповёртом.

«Успокоившись, мужчина лёг спать. Опасаясь последующей расправы со стороны сожителя, женщина не стала сообщать произошедшем в полицию. За помощью к сотрудникам она обратилась лишь по настоянию приехавшей в гости свекрови», – сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы до двух лет.

Напомним, в феврале в Кузбассе отец посадил на цепь собственного сына и издевался над ним.

Теги: преступность МВД

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Лента новостей

Предложить новость

Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

вчера 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

вчера 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

вчера 17:32 Афиша 0 Коммент.

Владимир Путин наградил новосибирского биолога

вчера 17:26 Наука 0 Коммент.

Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

вчера 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

вчера 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

вчера 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

вчера 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

вчера 13:38 Общество 0 Коммент.

«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней

вчера 12:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов

вчера 12:01 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске

вчера 11:19 Общество 0 Коммент.

В Facebook теперь можно удалять сообщения

вчера 10:57 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

вчера 09:58 Общество 0 Коммент.

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