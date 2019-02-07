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Учебник по экономике решили переделать из-за отсутствия в нём патриотизма

Рубрика: экономика, общество

07.02.2019 07:23

фото с сайта pixabay.com

Министерство просвещения России не включило в Федеральный перечень учебник экономики, потому что обсуждаемые в нём вопросы не способствуют любви к Родине.

Профессор ВШЭ Игорь Липсиц составил учебник по экономике для 10-11 классов. Однако Минпросвещения не включило его в Федеральный перечень. «Вопросы для обсуждения не способствуют любви к Родине», «приведённые примеры не способствуют любви к Родине» – указано в экспертизе. Об этом рассказал «Коммерсанту» сам Игорь Липсиц.

Конкретно, издательство предложило автору написать в учебнике о планах ближайшего экономического прорыва страны и то, что импортозамещение является направлением современной экономической политики. Якобы это сформирует у обучающихся чувство гордости за страну.

Профессор заявил в разговоре с изданием, что не собирается вносить правки, которые касаются «радостных слов про взлёт экономики и патриотический порыв ради импортозамещения».

«Тут я не справлюсь, увы. Разучился я такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу», – сказал Игорь Липсиц.

Напомним, в апреле журналисты выяснили, что почти треть российских школьных учебников местами содержит неточные сведения.

Теги: школы образование

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Лента новостей

Предложить новость

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы смогут взять автокредит на покупку машины у частных владельцев

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял третье место по росту спроса на отогрев авто

сегодня 07:51 Авто 0 Коммент.

Учебник по экономике решили переделать из-за отсутствия в нём патриотизма

сегодня 07:23 Экономика 0 Коммент.

Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

вчера 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

вчера 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

вчера 17:32 Афиша 0 Коммент.

Владимир Путин наградил новосибирского биолога

вчера 17:26 Наука 0 Коммент.

Бронированный автомобиль сбил женщину на «зебре» в Новосибирске

вчера 16:24 Хроника 0 Коммент.

Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

вчера 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

вчера 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

вчера 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

вчера 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

вчера 13:38 Общество 0 Коммент.

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