Учебник по экономике решили переделать из-за отсутствия в нём патриотизма

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Министерство просвещения России не включило в Федеральный перечень учебник экономики, потому что обсуждаемые в нём вопросы не способствуют любви к Родине.

Профессор ВШЭ Игорь Липсиц составил учебник по экономике для 10-11 классов. Однако Минпросвещения не включило его в Федеральный перечень. «Вопросы для обсуждения не способствуют любви к Родине», «приведённые примеры не способствуют любви к Родине» – указано в экспертизе. Об этом рассказал «Коммерсанту» сам Игорь Липсиц.

Конкретно, издательство предложило автору написать в учебнике о планах ближайшего экономического прорыва страны и то, что импортозамещение является направлением современной экономической политики. Якобы это сформирует у обучающихся чувство гордости за страну.

Профессор заявил в разговоре с изданием, что не собирается вносить правки, которые касаются «радостных слов про взлёт экономики и патриотический порыв ради импортозамещения».

«Тут я не справлюсь, увы. Разучился я такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу», – сказал Игорь Липсиц.

Напомним, в апреле журналисты выяснили, что почти треть российских школьных учебников местами содержит неточные сведения.