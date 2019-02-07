Учебник по экономике решили переделать из-за отсутствия в нём патриотизма

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Учебник по экономике решили переделать из-за отсутствия в нём патриотизмаРубрика: экономика, общество
07.02.2019 07:23
фото с сайта pixabay.com
Министерство просвещения России не включило в Федеральный перечень учебник экономики, потому что обсуждаемые в нём вопросы не способствуют любви к Родине.
Профессор ВШЭ Игорь Липсиц составил учебник по экономике для 10-11 классов. Однако Минпросвещения не включило его в Федеральный перечень. «Вопросы для обсуждения не способствуют любви к Родине», «приведённые примеры не способствуют любви к Родине» – указано в экспертизе. Об этом рассказал «Коммерсанту» сам Игорь Липсиц.
Конкретно, издательство предложило автору написать в учебнике о планах ближайшего экономического прорыва страны и то, что импортозамещение является направлением современной экономической политики. Якобы это сформирует у обучающихся чувство гордости за страну.
Профессор заявил в разговоре с изданием, что не собирается вносить правки, которые касаются «радостных слов про взлёт экономики и патриотический порыв ради импортозамещения».
«Тут я не справлюсь, увы. Разучился я такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу», – сказал Игорь Липсиц.
Напомним, в апреле журналисты выяснили, что почти треть российских школьных учебников местами содержит неточные сведения.
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