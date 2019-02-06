3 балла
-25
65.57 74.91
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов

сегодня 12:01 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

В Facebook теперь можно удалять сообщения

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Локоть раскритиковал нежелание эстонского министра видеть Таллин столицей «Тотального диктанта»

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Свыше четырёх тысяч новосибирцев отправились на военную службу в прошлом году

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

В Роструде напомнили о сокращённом рабочем дне в феврале

сегодня 08:01 Работа 0 Коммент.

Старую «Победу» завели на морозе в -40 градусов в Новосибирской области

сегодня 07:20 Авто 0 Коммент.

«Победа» внесла изменения в правила провоза багажа по решению суда

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

2ГИС назвал самые популярные новосибирские компании

вчера 19:43 Бизнес 0 Коммент.

Бердчанка поскользнулась в аптеке и отсудила у неё 130 тысяч рублей

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирский депутат решил месяц кататься только на общественном транспорте

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Режим «чёрного неба» объявили в Новосибирске

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

Несколько вагонов с буддистами прокатятся марафоном по России

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Выиграй тур в загородный отель на «Ретро FM»

вчера 16:34 Общество 0 Коммент.

Назначен глава Кировского района Новосибирска

вчера 16:13 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске на ТЭЦ-5 починили неисправный котёл

вчера 15:39 Общество 0 Коммент.

Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

Рубрика: общество

06.02.2019 11:35

фото с страницы Татьяны Кувшинниковой "Вконтакте"

Педагога одной из барнаульских школ – Татьяну Кувшинникову – чуть не уволили с работы за откровенную фотографию в соцсети «ВКонтакте».

Преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова по совместительству является членом федерации зимнего плавания. Фото, взбудоражившее сеть, было сделано во время акции, которую барнаульские моржи «Белые медведи» провели в поддержку зимней универсиады. Как рассказывает сама Татьяна, фото не понравилось кому-то из родителей её учеников. Снимок отправили директору школы. Руководитель образовательного учреждения попросила педагога уволиться по собственному желанию. 

На защиту учителя встали, опять же, родители. Они написали ходатайство директору школы и педагога оставили в покое. 

Это далеко не первый случай, когда фотографии, опубликованные в социальных сетях педагогами, приводят к их увольнению. Весной 2018 года в Омске руководство школы вынудило учителя истории Викторию Попову уволиться. Причиной конфликта стало фото в купальнике.

Напомним, преподаватель из Красноярска потеряла работу из-за фото в соцсетях и пирсинга.

Теги: школа фотография учитель Барнаул

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов

сегодня 12:01 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

В Facebook теперь можно удалять сообщения

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Локоть раскритиковал нежелание эстонского министра видеть Таллин столицей «Тотального диктанта»

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Свыше четырёх тысяч новосибирцев отправились на военную службу в прошлом году

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

В Роструде напомнили о сокращённом рабочем дне в феврале

сегодня 08:01 Работа 0 Коммент.

Старую «Победу» завели на морозе в -40 градусов в Новосибирской области

сегодня 07:20 Авто 0 Коммент.

«Победа» внесла изменения в правила провоза багажа по решению суда

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

2ГИС назвал самые популярные новосибирские компании

вчера 19:43 Бизнес 0 Коммент.

Бердчанка поскользнулась в аптеке и отсудила у неё 130 тысяч рублей

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирский депутат решил месяц кататься только на общественном транспорте

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Режим «чёрного неба» объявили в Новосибирске

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

Несколько вагонов с буддистами прокатятся марафоном по России

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Выиграй тур в загородный отель на «Ретро FM»

вчера 16:34 Общество 0 Коммент.

Назначен глава Кировского района Новосибирска

вчера 16:13 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске на ТЭЦ-5 починили неисправный котёл

вчера 15:39 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.10.2018

Не в угол, а в уголовники

Могут ли исправленные в школьном журнале оценк...

Читать далее
Image
18.10.2018

Первое правило блогерского клуба: как стать звездой Instagram

О чём писать и где искать контент — советы популярного блогера для тех, кто только мечтает пок...

Читать далее
Image
18.08.2017

Непостановочная жизнь

Фотографы о фотографии, самом главном в ней и о с...

Читать далее
Image
12.01.2017

«Кафе Лемитц»: что-то витает в воздухе

Об одном гамбургском ...

Читать далее
Image
08.02.2016

Неизвестное где-то рядом

40 неожиданных фотографий с выставки «Новосиб...

Читать далее
Image
06.08.2015

Слава Степанов, фотограф

Читать далее

Новости по теме

Новая волна эвакуаций в Новосибирске: карта 31.01.2019

Популярное

Image

Новосибирцы заплатили около 8 миллионов за билеты на семинар теле...

Image

В Новосибирской области температура упала до -49 градусов

Image

Неудачная попытка приземления новосибирского самолёта попала в се...

Image

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака

Image

Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

Image

Аномальные морозы до –40 сохранятся в Новосибирской области

Image

В Новосибирске рецидивисты переломали кости черепа таксисту

Image

В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

Image

Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре ...

Image

Двое новосибирцев чуть не замёрзли в овраге

Image

Магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири - учёные

Image

Новосибирский ёж предсказал тёплую и солнечную весну

Image

Режим «чёрного неба» объявили в Новосибирске