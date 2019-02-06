Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

Лента новостейПредложить новость
Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов
Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске
Свыше четырёх тысяч новосибирцев отправились на военную службу в прошлом году
Новосибирский депутат решил месяц кататься только на общественном транспорте
Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фотоРубрика: общество
06.02.2019 11:35
фото с страницы Татьяны Кувшинниковой "Вконтакте"
Педагога одной из барнаульских школ – Татьяну Кувшинникову – чуть не уволили с работы за откровенную фотографию в соцсети «ВКонтакте».
Преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова по совместительству является членом федерации зимнего плавания. Фото, взбудоражившее сеть, было сделано во время акции, которую барнаульские моржи «Белые медведи» провели в поддержку зимней универсиады. Как рассказывает сама Татьяна, фото не понравилось кому-то из родителей её учеников. Снимок отправили директору школы. Руководитель образовательного учреждения попросила педагога уволиться по собственному желанию.
На защиту учителя встали, опять же, родители. Они написали ходатайство директору школы и педагога оставили в покое.
Это далеко не первый случай, когда фотографии, опубликованные в социальных сетях педагогами, приводят к их увольнению. Весной 2018 года в Омске руководство школы вынудило учителя истории Викторию Попову уволиться. Причиной конфликта стало фото в купальнике.
Напомним, преподаватель из Красноярска потеряла работу из-за фото в соцсетях и пирсинга.
Комментарии
Лента новостей
Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов
Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске
Свыше четырёх тысяч новосибирцев отправились на военную службу в прошлом году
Новосибирский депутат решил месяц кататься только на общественном транспорте
Статьи по теме
Первое правило блогерского клуба: как стать звездой Instagram
О чём писать и где искать контент — советы популярного блогера для тех, кто только мечтает пок...
Новости по теме
Популярное