Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

фото с страницы Татьяны Кувшинниковой "Вконтакте"

Педагога одной из барнаульских школ – Татьяну Кувшинникову – чуть не уволили с работы за откровенную фотографию в соцсети «ВКонтакте».

Преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова по совместительству является членом федерации зимнего плавания. Фото, взбудоражившее сеть, было сделано во время акции, которую барнаульские моржи «Белые медведи» провели в поддержку зимней универсиады. Как рассказывает сама Татьяна, фото не понравилось кому-то из родителей её учеников. Снимок отправили директору школы. Руководитель образовательного учреждения попросила педагога уволиться по собственному желанию.

На защиту учителя встали, опять же, родители. Они написали ходатайство директору школы и педагога оставили в покое.

Это далеко не первый случай, когда фотографии, опубликованные в социальных сетях педагогами, приводят к их увольнению. Весной 2018 года в Омске руководство школы вынудило учителя истории Викторию Попову уволиться. Причиной конфликта стало фото в купальнике.

Напомним, преподаватель из Красноярска потеряла работу из-за фото в соцсетях и пирсинга.