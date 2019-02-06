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В Бердске выбило дверь квартиры из-за взрыва баллончика с освежителем

Рубрика: проиcшествия

06.02.2019 12:59

Фото с сайта pixabay.com

Женщина пыталась избавиться от неприятного запаха в туалете с помощью открытого огня, из-за чего вспыхнул баллон с освежителем воздуха.

В квартире многоэтажки на улице Красная Сибирь в Бердске взорвался баллончик с освежителем воздуха. Это произошло сегодня, 6 февраля, в 10 часов утра, сообщают в пресс-службе МЧС.

Бабушка побрызгала в туалете освежителем воздуха, чтобы избавиться от неприятного запаха, но это не помогло. Она попыталась решить проблему с помощью зажжённой в уборной свечи.

Старушка оставила в туалете открытый огонь, а сама пошла на кухню. В этот момент баллон с освежителем воздуха, находившийся вблизи пламени, взорвался. Взрывом выбило входную дверь. 

«Вызов был принят в 10:44, спасатели прибыли на место, серьёзных последствий обнаружено не было», – сообщили в пресс-службе МЧС.

Напомним, 5 февраля в Кузбассе закрыли детский сад из-за утечки радиоактивного газа. 

Теги: взрывы МЧС газ

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В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

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В Бердске младенец утонул в ванне

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Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Локоть раскритиковал нежелание эстонского министра видеть Таллин столицей «Тотального диктанта»

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Свыше четырёх тысяч новосибирцев отправились на военную службу в прошлом году

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

В Роструде напомнили о сокращённом рабочем дне в феврале

сегодня 08:01 Работа 0 Коммент.

Старую «Победу» завели на морозе в -40 градусов в Новосибирской области

сегодня 07:20 Авто 0 Коммент.

«Победа» внесла изменения в правила провоза багажа по решению суда

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

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Бердчанка поскользнулась в аптеке и отсудила у неё 130 тысяч рублей

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирский депутат решил месяц кататься только на общественном транспорте

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Режим «чёрного неба» объявили в Новосибирске

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

Несколько вагонов с буддистами прокатятся марафоном по России

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Выиграй тур в загородный отель на «Ретро FM»

вчера 16:34 Общество 0 Коммент.

Назначен глава Кировского района Новосибирска

вчера 16:13 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске на ТЭЦ-5 починили неисправный котёл

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