В Бердске выбило дверь квартиры из-за взрыва баллончика с освежителем

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В Бердске выбило дверь квартиры из-за взрыва баллончика с освежителемРубрика: проиcшествия
06.02.2019 12:59
Фото с сайта pixabay.com
Женщина пыталась избавиться от неприятного запаха в туалете с помощью открытого огня, из-за чего вспыхнул баллон с освежителем воздуха.
В квартире многоэтажки на улице Красная Сибирь в Бердске взорвался баллончик с освежителем воздуха. Это произошло сегодня, 6 февраля, в 10 часов утра, сообщают в пресс-службе МЧС.
Бабушка побрызгала в туалете освежителем воздуха, чтобы избавиться от неприятного запаха, но это не помогло. Она попыталась решить проблему с помощью зажжённой в уборной свечи.
Старушка оставила в туалете открытый огонь, а сама пошла на кухню. В этот момент баллон с освежителем воздуха, находившийся вблизи пламени, взорвался. Взрывом выбило входную дверь.
«Вызов был принят в 10:44, спасатели прибыли на место, серьёзных последствий обнаружено не было», – сообщили в пресс-службе МЧС.
Напомним, 5 февраля в Кузбассе закрыли детский сад из-за утечки радиоактивного газа.
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