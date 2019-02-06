В Бердске выбило дверь квартиры из-за взрыва баллончика с освежителем

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Женщина пыталась избавиться от неприятного запаха в туалете с помощью открытого огня, из-за чего вспыхнул баллон с освежителем воздуха.

В квартире многоэтажки на улице Красная Сибирь в Бердске взорвался баллончик с освежителем воздуха. Это произошло сегодня, 6 февраля, в 10 часов утра, сообщают в пресс-службе МЧС.

Бабушка побрызгала в туалете освежителем воздуха, чтобы избавиться от неприятного запаха, но это не помогло. Она попыталась решить проблему с помощью зажжённой в уборной свечи.

Старушка оставила в туалете открытый огонь, а сама пошла на кухню. В этот момент баллон с освежителем воздуха, находившийся вблизи пламени, взорвался. Взрывом выбило входную дверь.

«Вызов был принят в 10:44, спасатели прибыли на место, серьёзных последствий обнаружено не было», – сообщили в пресс-службе МЧС.

Напомним, 5 февраля в Кузбассе закрыли детский сад из-за утечки радиоактивного газа.