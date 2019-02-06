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В Бердске младенец утонул в ванне

Рубрика: общество, проиcшествия

06.02.2019 13:38

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Восьмимесячный мальчик погиб вечером 5 февраля; следователи считают, что это был несчастный случай. 

В Бердске накануне вечером в одной из квартир на улице Горького произошла трагедия. Мать купала ребенка и на несколько секунд оставила его одного. Этого хватило, чтобы ребенок захлебнулся. Прибывшие на место врачи скорой помощи пытались реанимировать малыша. Однако спасти его не удалось. 

В СКР по Новосибирской области сообщают, что следственным отделом по городу Бердску начаты процессуальные мероприятия. 

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 8-месячного ребенка в квартире дома по улице Горького города Бердска. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировал Сиб.фм официальный представитель СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. 

Правоохранители сейчас общаются с родителями ребёнка. Выясняют все обстоятельства трагедии. По предварительным данным, следователи склоняются к версии, что это был несчастный случай. 

Напомним, в ноябре два ребенка погибли в страшном пожаре в Новосибирской области.

Теги: Бердск дети трагедия

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Предложить новость

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сегодня 18:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:32 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 17:26 Наука 0 Коммент.

Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

сегодня 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

сегодня 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов

сегодня 12:01 Бизнес 0 Коммент.

Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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