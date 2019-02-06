В Бердске младенец утонул в ванне

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Восьмимесячный мальчик погиб вечером 5 февраля; следователи считают, что это был несчастный случай.

В Бердске накануне вечером в одной из квартир на улице Горького произошла трагедия. Мать купала ребенка и на несколько секунд оставила его одного. Этого хватило, чтобы ребенок захлебнулся. Прибывшие на место врачи скорой помощи пытались реанимировать малыша. Однако спасти его не удалось.

В СКР по Новосибирской области сообщают, что следственным отделом по городу Бердску начаты процессуальные мероприятия.

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 8-месячного ребенка в квартире дома по улице Горького города Бердска. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировал Сиб.фм официальный представитель СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Правоохранители сейчас общаются с родителями ребёнка. Выясняют все обстоятельства трагедии. По предварительным данным, следователи склоняются к версии, что это был несчастный случай.

Напомним, в ноябре два ребенка погибли в страшном пожаре в Новосибирской области.