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Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

Рубрика: общество

06.02.2019 09:58

фото льва золотухина

По прогнозам синоптиков, к выходным температура воздуха в Новосибирске поднимется до -18...-20 градусов.

В Новосибирск потепление придёт к 7 февраля. К выходным температура в городе вырастет в среднем на 10 градусов – сообщают синоптики Гидрометцентра России. В среду, 6 февраля, обещают  -25 градусов днём и -33 ночью, в городе будет переменная облачность, без осадков. 7 февраля температурный режим практически не изменится – от -28 днём до -35 градусов ночью. В пятницу, 9 февраля, синоптики обещают -27 градусов, без осадков.

Новосибирцы почувствуют потепление на выходных. В субботу температура воздуха составит -19 градусов днём и -23 градуса ночью, пройдёт небольшой снег. В воскресенье также ожидаются осадки в виде кратковременного снега, температура воздуха составит -18 градусов.

Согласно данным Гидрометцентра России, с 5 по 8 февраля в Новосибирской области наблюдается аномальная холодная погода. По оценкам синоптиков, среднесуточная температура воздуха в эти дни ниже климатической нормы на 7 градусов.

Напомним, вчера в Новосибирске был объявлен режим «чёрного неба».

Теги: погода Гидрометцентр

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов

сегодня 12:01 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

В Facebook теперь можно удалять сообщения

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Локоть раскритиковал нежелание эстонского министра видеть Таллин столицей «Тотального диктанта»

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Свыше четырёх тысяч новосибирцев отправились на военную службу в прошлом году

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

В Роструде напомнили о сокращённом рабочем дне в феврале

сегодня 08:01 Работа 0 Коммент.

Старую «Победу» завели на морозе в -40 градусов в Новосибирской области

сегодня 07:20 Авто 0 Коммент.

«Победа» внесла изменения в правила провоза багажа по решению суда

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

2ГИС назвал самые популярные новосибирские компании

вчера 19:43 Бизнес 0 Коммент.

Бердчанка поскользнулась в аптеке и отсудила у неё 130 тысяч рублей

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирский депутат решил месяц кататься только на общественном транспорте

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Режим «чёрного неба» объявили в Новосибирске

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

Несколько вагонов с буддистами прокатятся марафоном по России

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Выиграй тур в загородный отель на «Ретро FM»

вчера 16:34 Общество 0 Коммент.

Назначен глава Кировского района Новосибирска

вчера 16:13 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске на ТЭЦ-5 починили неисправный котёл

вчера 15:39 Общество 0 Коммент.

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