Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

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По прогнозам синоптиков, к выходным температура воздуха в Новосибирске поднимется до -18...-20 градусов.

В Новосибирск потепление придёт к 7 февраля. К выходным температура в городе вырастет в среднем на 10 градусов – сообщают синоптики Гидрометцентра России. В среду, 6 февраля, обещают -25 градусов днём и -33 ночью, в городе будет переменная облачность, без осадков. 7 февраля температурный режим практически не изменится – от -28 днём до -35 градусов ночью. В пятницу, 9 февраля, синоптики обещают -27 градусов, без осадков.

Новосибирцы почувствуют потепление на выходных. В субботу температура воздуха составит -19 градусов днём и -23 градуса ночью, пройдёт небольшой снег. В воскресенье также ожидаются осадки в виде кратковременного снега, температура воздуха составит -18 градусов.

Согласно данным Гидрометцентра России, с 5 по 8 февраля в Новосибирской области наблюдается аномальная холодная погода. По оценкам синоптиков, среднесуточная температура воздуха в эти дни ниже климатической нормы на 7 градусов.

Напомним, вчера в Новосибирске был объявлен режим «чёрного неба».