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В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

Рубрика: проиcшествия

06.02.2019 13:53

фото из группы «РОЩА торговый центр» соцсети «вконтакте»

Посетителей новосибирского торгового центра вывели из здания из-за пожарной тревоги.

Из торгового центра «Роща», расположенного на проспекте Дзержинского, эвакуируют посетителей и персонал. Информацию об этом опубликовали в 13:14 в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте». 

На прикреплённом к сообщению видео слышно, как по громкоговорителю объявляют о пожарной тревоге. Посетителей просят сохранять спокойствие и незамедлительно покинуть помещение. Пользователь, приславший видеозапись, добавил, что всех людей, находящихся в ТЦ, вывели на улицу. На данный момент выясняются подробности произошедшего.

На прошлой неделе в Новосибирске прокатилась вторая за месяц волна эвакуаций. Тогда сообщения о минировании зданий поступали в школы, офисные здания, университет и даже в мэрию Новосибирска.

Напомним, первые массовые сообщения о якобы заложенных бомбах начали поступать в учреждения Новосибирска в конце января.

Теги: эвакуация Торговый центр

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Предложить новость

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

сегодня 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

сегодня 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

сегодня 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

сегодня 17:32 Афиша 0 Коммент.

Владимир Путин наградил новосибирского биолога

сегодня 17:26 Наука 0 Коммент.

Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

сегодня 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

сегодня 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов

сегодня 12:01 Бизнес 0 Коммент.

Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

В Facebook теперь можно удалять сообщения

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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