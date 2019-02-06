В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

фото из группы «РОЩА торговый центр» соцсети «вконтакте»

Посетителей новосибирского торгового центра вывели из здания из-за пожарной тревоги.

Из торгового центра «Роща», расположенного на проспекте Дзержинского, эвакуируют посетителей и персонал. Информацию об этом опубликовали в 13:14 в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

На прикреплённом к сообщению видео слышно, как по громкоговорителю объявляют о пожарной тревоге. Посетителей просят сохранять спокойствие и незамедлительно покинуть помещение. Пользователь, приславший видеозапись, добавил, что всех людей, находящихся в ТЦ, вывели на улицу. На данный момент выясняются подробности произошедшего.

На прошлой неделе в Новосибирске прокатилась вторая за месяц волна эвакуаций. Тогда сообщения о минировании зданий поступали в школы, офисные здания, университет и даже в мэрию Новосибирска.

Напомним, первые массовые сообщения о якобы заложенных бомбах начали поступать в учреждения Новосибирска в конце января.