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В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

Рубрика: экономика

06.02.2019 14:54

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Главгосэкспертиза не дала положительного заключения на продление Дзержинской ветки Новосибирского метрополитена.

Проект продления Дзержинской линии метрополитена в Новосибирске, который планировали начать ещё летом в прошлом году, не получил одобрения со стороны Главгосэкпертизы. Об этом сообщил глава департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов. Однако он добавил, что: «Эту работу нужно закончить в этом году – получить заключение и выполнить проект».

На строительство второго пути от станции «Берёзовая роща» до «Золотой нивы» выделят 900 миллионов рублей. Строительство трёх новых станций «Молодёжная», «Гусинобродская» и «Волочаевская» потребуют вложений 16,5 миллиарда рублей.

Земля под строительство линии уже зарезервирована, организованы транспортные коридоры. Чтобы снизить расходы на строительство, часть линии предлагают проложить над землёй. Закончить строительство ветки планируют к 2023 году.

Напомним, по данным за 2017-2018 год, поток пассажиров в метро увеличился. 

Теги: мэрия метро Новосибирский метрополитен

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Предложить новость

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сегодня 19:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

сегодня 17:32 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 17:26 Наука 0 Коммент.

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сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

сегодня 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

сегодня 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:01 Бизнес 0 Коммент.

Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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