В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

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В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладываетсяРубрика: экономика
06.02.2019 14:54
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Главгосэкспертиза не дала положительного заключения на продление Дзержинской ветки Новосибирского метрополитена.
Проект продления Дзержинской линии метрополитена в Новосибирске, который планировали начать ещё летом в прошлом году, не получил одобрения со стороны Главгосэкпертизы. Об этом сообщил глава департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов. Однако он добавил, что: «Эту работу нужно закончить в этом году – получить заключение и выполнить проект».
На строительство второго пути от станции «Берёзовая роща» до «Золотой нивы» выделят 900 миллионов рублей. Строительство трёх новых станций «Молодёжная», «Гусинобродская» и «Волочаевская» потребуют вложений 16,5 миллиарда рублей.
Земля под строительство линии уже зарезервирована, организованы транспортные коридоры. Чтобы снизить расходы на строительство, часть линии предлагают проложить над землёй. Закончить строительство ветки планируют к 2023 году.
Напомним, по данным за 2017-2018 год, поток пассажиров в метро увеличился.
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