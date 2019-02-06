В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

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Главгосэкспертиза не дала положительного заключения на продление Дзержинской ветки Новосибирского метрополитена.

Проект продления Дзержинской линии метрополитена в Новосибирске, который планировали начать ещё летом в прошлом году, не получил одобрения со стороны Главгосэкпертизы. Об этом сообщил глава департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов. Однако он добавил, что: «Эту работу нужно закончить в этом году – получить заключение и выполнить проект».

На строительство второго пути от станции «Берёзовая роща» до «Золотой нивы» выделят 900 миллионов рублей. Строительство трёх новых станций «Молодёжная», «Гусинобродская» и «Волочаевская» потребуют вложений 16,5 миллиарда рублей.

Земля под строительство линии уже зарезервирована, организованы транспортные коридоры. Чтобы снизить расходы на строительство, часть линии предлагают проложить над землёй. Закончить строительство ветки планируют к 2023 году.

Напомним, по данным за 2017-2018 год, поток пассажиров в метро увеличился.