В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

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В Новосибирске стартует образовательный проект для студентов, где ведущие спикеры города научат организации мероприятий и работе в команде.

Межвузовский образовательный проект «The Community», организованный студентами НГТУ и НГУ, начнётся в феврале. Всего пройдёт 28 лекций от таких спикеров, как основатель компании «MAX-BUS» Максим Дулимов, основатель фестиваля «ОрганикФЕСТ» Юлия Бутенко, участник граффити и стрит-арт команды «ТАКНАДО» Иван Ягода и другие. Проект будет проходить 2,5 месяца на разных площадках, в том числе в баре «Поток», библиотеках, культурных пространствах «Этаж» и «Крыша», лофт-парке «Подземка».

«Для участников это замечательная возможность объединиться с единомышленниками и вместе реализовать свои идеи. Особенность мероприятия в том, что организуют всё только студенты, без поддержки вузов: у нас полная свобода в организации, в выборе спикеров и дизайна», – рассказал один из организаторов проекта «The Community», студент третьего курса факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Георгий Гончаров.

Целью проекта является создать платформу межвузовского взаимодействия и организовать социально значимые проекты. Лекции будут направлены на развитие организаторских навыков и умении работать в команде. Стать участником проекта можно на сайте проекта «The Community», подав заявку до 11 февраля.

Напомним, в октябре ночь научных историй прошла в новосибирских барах.