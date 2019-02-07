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В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

Рубрика: афиша

07.02.2019 08:58

фото предоставили организаторы

В Новосибирске стартует образовательный проект для студентов, где ведущие спикеры города научат организации мероприятий и работе в команде.

Межвузовский образовательный проект «The Community», организованный студентами НГТУ и НГУ, начнётся в феврале. Всего пройдёт 28 лекций от таких спикеров, как основатель компании «MAX-BUS» Максим Дулимов, основатель фестиваля «ОрганикФЕСТ» Юлия Бутенко, участник граффити и стрит-арт команды «ТАКНАДО» Иван Ягода и другие. Проект будет проходить 2,5 месяца на разных площадках, в том числе в баре «Поток», библиотеках, культурных пространствах «Этаж» и «Крыша», лофт-парке «Подземка».

«Для участников это замечательная возможность объединиться с единомышленниками и вместе реализовать свои идеи. Особенность мероприятия в том, что организуют всё только студенты, без поддержки вузов: у нас полная свобода в организации, в выборе спикеров и дизайна», – рассказал один из организаторов проекта «The Community», студент третьего курса факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Георгий Гончаров.

Целью проекта является создать платформу межвузовского взаимодействия и организовать социально значимые проекты. Лекции будут направлены на развитие организаторских навыков и умении работать в команде. Стать участником проекта можно на сайте проекта «The Community», подав заявку до 11 февраля.

Напомним, в октябре ночь научных историй прошла в новосибирских барах.

 

Теги: студенты образование

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Лента новостей

Предложить новость

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы смогут взять автокредит на покупку машины у частных владельцев

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял третье место по росту спроса на отогрев авто

сегодня 07:51 Авто 0 Коммент.

Учебник по экономике решили переделать из-за отсутствия в нём патриотизма

сегодня 07:23 Экономика 0 Коммент.

Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

вчера 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

вчера 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

вчера 17:32 Афиша 0 Коммент.

Владимир Путин наградил новосибирского биолога

вчера 17:26 Наука 0 Коммент.

Бронированный автомобиль сбил женщину на «зебре» в Новосибирске

вчера 16:24 Хроника 0 Коммент.

Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

вчера 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

вчера 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

вчера 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

вчера 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

вчера 13:38 Общество 0 Коммент.

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