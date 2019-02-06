В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

фото с сайта surprisetoys.ru

Большую партию поддельных кукол марки «L.O.L. Surprise» обнаружили в пункте пропуска через госграницу в Новосибирской области.

Пограничное региональное УФСБ совместно с таможней Новосибирской области пресекли попытку провезти в страну крупную партию контрафактных кукол популярной торговой марки «L.O.L. Surprise».

«В ходе проведения осмотра груза транспортного средства в пункте пропуска через государственную границу "Павловка" в Карасукском районе под тюками с товарами народного потребления обнаружены упаковки с игрушками с признаками подделки», – сообщили в пресс-службе УФСБ по НСО.

Общий вес контрафактного груза составил целых 16 тонн. По результатам экспертизы правообладателям был заявлен ущерб свыше 33 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, сибирская таможня за 2018 год нашла два миллиона единиц контрафакта.