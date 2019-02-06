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В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

Рубрика: проиcшествия

06.02.2019 19:51

фото с сайта surprisetoys.ru

Большую партию поддельных кукол марки «L.O.L. Surprise» обнаружили в пункте пропуска через госграницу в Новосибирской области.

Пограничное региональное УФСБ совместно с таможней Новосибирской области пресекли попытку провезти в страну крупную партию контрафактных кукол популярной торговой марки «L.O.L. Surprise».

«В ходе проведения осмотра груза транспортного средства в пункте пропуска через государственную границу "Павловка" в Карасукском районе под тюками с товарами народного потребления обнаружены упаковки с игрушками с признаками подделки», – сообщили в пресс-службе УФСБ по НСО.

Общий вес контрафактного груза составил целых 16 тонн. По результатам экспертизы правообладателям был заявлен ущерб свыше 33 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, сибирская таможня за 2018 год нашла два миллиона единиц контрафакта.

Теги: ФСБ Таможня дети

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Предложить новость

Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

вчера 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

вчера 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

вчера 17:32 Афиша 0 Коммент.

Владимир Путин наградил новосибирского биолога

вчера 17:26 Наука 0 Коммент.

Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

вчера 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

вчера 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

вчера 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

вчера 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

вчера 13:38 Общество 0 Коммент.

«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней

вчера 12:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов

вчера 12:01 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске

вчера 11:19 Общество 0 Коммент.

В Facebook теперь можно удалять сообщения

вчера 10:57 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

вчера 09:58 Общество 0 Коммент.

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