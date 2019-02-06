Владимир Путин наградил новосибирского биолога

Лента новостейПредложить новость
Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников
Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин
В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается
Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода
«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней
Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов
Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске
Владимир Путин наградил новосибирского биологаРубрика: наука
06.02.2019 17:26
Фото с сайта pixabay.com
Женщина-учёный из Новосибирска получила премию в размере 2,5 миллиона рублей за открытие безопасных способов борьбы с вредными насекомыми.
Екатерина Гризанова, научный сотрудник Новосибирского государственного аграрного университета получила премию президента России за открытие новых возможностей борьбы с насекомыми. Об этом сообщили вчера, 5 февраля, на сайте президента.
Исследования биолога помогли создать препарат, который будет не только бороться с насекомыми-вредителями, но и не навредит сельхозпродукции.
Напомним, в октябре 2019 года учёные начнут тестировать на людях новое лекарство от рака.
Комментарии
Лента новостей
Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников
Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин
В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается
Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода
«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней
Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов
Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное