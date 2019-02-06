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Рубрика: наука

06.02.2019 17:26

Фото с сайта pixabay.com

Женщина-учёный из Новосибирска получила премию в размере 2,5 миллиона рублей за открытие безопасных способов борьбы с вредными насекомыми. 

Екатерина Гризанова, научный сотрудник Новосибирского государственного аграрного университета получила премию президента России за открытие новых возможностей борьбы с насекомыми. Об этом сообщили вчера, 5 февраля, на сайте президента

Исследования биолога помогли создать препарат, который будет не только бороться с насекомыми-вредителями, но и не навредит сельхозпродукции.

Напомним, в октябре 2019 года учёные начнут тестировать на людях новое лекарство от рака.

Теги: открытие президент премия

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сегодня 17:32 Афиша 0 Коммент.

Владимир Путин наградил новосибирского биолога

сегодня 17:26 Наука 0 Коммент.

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сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

сегодня 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

сегодня 14:14 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:01 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

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