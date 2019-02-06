Владимир Путин наградил новосибирского биолога

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Женщина-учёный из Новосибирска получила премию в размере 2,5 миллиона рублей за открытие безопасных способов борьбы с вредными насекомыми.

Екатерина Гризанова, научный сотрудник Новосибирского государственного аграрного университета получила премию президента России за открытие новых возможностей борьбы с насекомыми. Об этом сообщили вчера, 5 февраля, на сайте президента.

Исследования биолога помогли создать препарат, который будет не только бороться с насекомыми-вредителями, но и не навредит сельхозпродукции.

Напомним, в октябре 2019 года учёные начнут тестировать на людях новое лекарство от рака.