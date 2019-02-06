Девятилетняя новосибирская девочка запустила спортивный интернет-канал

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В интернет-пространстве Новосибирской области заработал спортивный видеоканал «Спорт54 Junior»; первый выпуск с самой молодой в области спортивной ведущей в эфир вышел 30 января.

Ведущая канала Яна Гладкова 22 января отпраздновала свой девятый день рождения, а через неделю её Youtube-канал появился в интернете.

Яна — ученица экономического лицея города Бердска, занимается шахматами, волейболом, и ведёт передачи со спортивных мероприятий. Главные герои видеоканала «Спорт54 Junior» – дети-спортсмены. Яна считает, что нужно как можно больше рассказывать о детско-юношеском спорте Новосибирской области.

«Я разговариваю со своими героями. Спрашиваю то, что интересно мне. Я немного знаю, например, о баскетболе и лыжах. Пусть ребята сами расскажут», – комментирует вопрос корреспондента Сиб.фм маленькая ведущая.

В планах юной спортивной ведущей специальные репортажи с тренировок, интервью с большими звездами спорта, чемпионами, которые будут отвечать на вопросы маленькой ведущей и её маленьких экспертов.

Напомним, в марте 2018 года 13-летняя Дайя Борисова стала участницей шоу «Голос. Дети» и вошла в команду Басты.