Девятилетняя новосибирская девочка запустила спортивный интернет-канал

3 балла
-27
65.67 74.77
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

сегодня 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

сегодня 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

сегодня 17:32 Афиша 0 Коммент.

Владимир Путин наградил новосибирского биолога

сегодня 17:26 Наука 0 Коммент.

Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

сегодня 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

сегодня 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов

сегодня 12:01 Бизнес 0 Коммент.

Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

В Facebook теперь можно удалять сообщения

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Локоть раскритиковал нежелание эстонского министра видеть Таллин столицей «Тотального диктанта»

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Девятилетняя новосибирская девочка запустила спортивный интернет-канал

Рубрика: общество

06.02.2019 16:48

фото SPORT54,

В интернет-пространстве Новосибирской области заработал спортивный видеоканал «Спорт54 Junior»; первый выпуск с самой молодой в области спортивной ведущей в эфир вышел 30 января. 

Ведущая канала Яна Гладкова 22 января отпраздновала свой девятый день рождения, а через неделю её Youtube-канал появился в интернете.

Яна — ученица экономического лицея города Бердска, занимается шахматами, волейболом, и ведёт передачи со спортивных мероприятий. Главные герои видеоканала «Спорт54 Junior» – дети-спортсмены. Яна считает, что нужно как можно больше рассказывать о детско-юношеском спорте Новосибирской области. 

«Я разговариваю со своими героями. Спрашиваю то, что интересно мне. Я немного знаю, например, о баскетболе и лыжах. Пусть ребята сами расскажут», – комментирует вопрос корреспондента Сиб.фм маленькая ведущая. 

В планах юной спортивной ведущей специальные репортажи с тренировок, интервью с большими звездами спорта, чемпионами, которые будут отвечать на вопросы маленькой ведущей и её маленьких экспертов. 

Напомним, в марте 2018 года 13-летняя Дайя Борисова стала участницей шоу «Голос. Дети» и вошла в команду Басты.

 

Теги: спорт дети youtube

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

сегодня 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

сегодня 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

сегодня 17:32 Афиша 0 Коммент.

Владимир Путин наградил новосибирского биолога

сегодня 17:26 Наука 0 Коммент.

Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

сегодня 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

сегодня 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

«Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирских бизнесменов научат превращать посетителей сайта в клиентов

сегодня 12:01 Бизнес 0 Коммент.

Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

В Facebook теперь можно удалять сообщения

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт долгожданное потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Локоть раскритиковал нежелание эстонского министра видеть Таллин столицей «Тотального диктанта»

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.12.2018

В Новый год загадаю доброе дело

Где и как в Новосибирске можно творить добро

Читать далее
Image
21.12.2018

Сжатые кулаки, открытое сердце

В Пашино стартовал ежегодный боксёрский турнир

Читать далее
Image
31.10.2018

Островок для потерявшихся детей

Пять правил безопасности, котор...

Читать далее

Новости по теме

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников сегодня 19:31 В Бердске младенец утонул в ванне сегодня 13:38 «Лыжню России–2019» в Новосибирской области перенесли на восемь дней сегодня 12:34

Популярное

Image

Новосибирцы заплатили около 8 миллионов за билеты на семинар теле...

Image

В Новосибирской области температура упала до -49 градусов

Image

Неудачная попытка приземления новосибирского самолёта попала в се...

Image

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака

Image

Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

Image

Аномальные морозы до –40 сохранятся в Новосибирской области

Image

В Новосибирске рецидивисты переломали кости черепа таксисту

Image

Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

Image

В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

Image

Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре ...

Image

Двое новосибирцев чуть не замёрзли в овраге

Image

Магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири - учёные

Image

Новосибирский ёж предсказал тёплую и солнечную весну