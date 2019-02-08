Директор «Красного факела» встретится с новосибирской молодёжью

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Директор «Красного факела» встретится с новосибирской молодёжьюРубрика: афиша, общество
08.02.2019 10:05
ФОТО ИЗ ГРУППЫ ТЕАТра «КРАСНЫЙ ФАКЕЛ» "Вконтакте"
Первым героем проекта «Диалог на равных» в Новосибирске станет директор «Красного Факела» Александр Кулябин.
В Новосибирске стартует молодёжный проект «Диалог на равных». Организаторы планируют регулярно проводить встречи-дискуссии молодых людей с успешными и популярными представителями различных профессий. На данный момент заявлены следующие направления встреч: карьера и социальный лифт, предпринимательство, лидерство, softskills, культура, lifestyle, благотворительность, новое образование, publicity и СМИ, экономика.
Первым гостем проекта станет директор «Красного факела» Александр Кулябин. Заявленная тема встречи – «Спектакль длиною в жизнь». Мероприятие пройдёт 8 февраля в 17:30 в концертном зале Новосибирского областного колледжа культуры и искусств по адресу проспект Карла Маркса, 24/3.
Александр Кулябин – один из первых театральных продюсеров в России, автор идеи и руководитель Межрегионального театрального фестиваль-конкурса «Ново-Сибирский транзит», лауреат премии Станиславского в номинации «Организация театрального дела».
Напомним, в феврале в Новосибирске стартует межвузовский образовательный проект «The Community».
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