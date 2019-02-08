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Директор «Красного факела» встретится с новосибирской молодёжью

Рубрика: афиша, общество

08.02.2019 10:05

ФОТО ИЗ ГРУППЫ ТЕАТра «КРАСНЫЙ ФАКЕЛ» "Вконтакте"

Первым героем проекта «Диалог на равных» в Новосибирске станет директор «Красного Факела» Александр Кулябин.

В Новосибирске стартует молодёжный проект «Диалог на равных». Организаторы планируют регулярно проводить встречи-дискуссии молодых людей с успешными и популярными представителями различных профессий. На данный момент заявлены следующие направления встреч: карьера и социальный лифт, предпринимательство, лидерство, softskills, культура, lifestyle, благотворительность, новое образование, publicity и СМИ, экономика.

Первым гостем проекта станет директор «Красного факела» Александр Кулябин. Заявленная тема встречи – «Спектакль длиною в жизнь». Мероприятие пройдёт 8 февраля в 17:30 в концертном зале Новосибирского областного колледжа культуры и искусств по адресу проспект Карла Маркса, 24/3. 

Александр Кулябин – один из первых театральных продюсеров в России, автор идеи и руководитель Межрегионального театрального фестиваль-конкурса «Ново-Сибирский транзит», лауреат премии Станиславского в номинации «Организация театрального дела».

Напомним, в феврале в Новосибирске стартует межвузовский образовательный проект «The Community».

 

Теги: театры Театр «Красный факел»

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Директор «Красного факела» встретится с новосибирской молодёжью

сегодня 10:05 Афиша 0 Коммент.

Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали плюсы и минусы удалённой работы

сегодня 08:03 Работа 0 Коммент.

Учёные назвали простой способ лечения хронической депрессии

сегодня 07:25 Общество 0 Коммент.

Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске – полиция перекрыла улицу

вчера 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев учат заниматься сексом на сайте бюджетного учреждения культуры города

вчера 18:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

вчера 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

вчера 16:36 Хроника 0 Коммент.

Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

вчера 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

вчера 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

вчера 12:43 Хроника 0 Коммент.

Владимир Путин изменил правила постановки на воинский учёт

вчера 12:19 Общество 0 Коммент.

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