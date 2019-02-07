Американские учёные назвали новую угрозу для Сибири

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Выбросы метана способствуют повышению температуры Земли, что может привести к дефициту питьевой воды.

Исследователи Вашингтонского университета обнаружили, что частые и ранние весенние дожди могут усилить эрозию вечной мерзлоты. В том числе и на территории Сибири. Об этом сообщил сайт phys.org.

Учёные выяснили, что дожди могут способствовать высвобождению метана, который только усилит эффект потепления. Специалисты продолжительное время следили и фиксировали выбросы парникового газа.

В итоге они заметили, что температура Земли увеличивалась, как и выбросы самого газа. Эти факторы могут привести даже к разрушению разных зданий и инфраструктур городов. Учёные отметили, что такая ситуация может закончиться нехваткой питьевой воды.

Напомним, внезапные природные катаклизмы всё чаще настигают Сибирь.