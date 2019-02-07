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Американские учёные назвали новую угрозу для Сибири

Рубрика: наука

07.02.2019 17:05

фото с сайта pixabay.com

Выбросы метана способствуют повышению температуры Земли, что может привести к дефициту питьевой воды.

Исследователи Вашингтонского университета обнаружили, что частые и ранние весенние дожди могут усилить эрозию вечной мерзлоты. В том числе и на территории Сибири. Об этом сообщил сайт phys.org. 

Учёные выяснили, что дожди могут способствовать высвобождению метана, который только усилит эффект потепления. Специалисты продолжительное время следили и фиксировали выбросы парникового газа. 

В итоге они заметили, что температура Земли увеличивалась, как и выбросы самого газа. Эти факторы могут привести даже к разрушению разных зданий и инфраструктур городов. Учёные отметили, что такая ситуация может закончиться нехваткой питьевой воды. 

Напомним, внезапные природные катаклизмы всё чаще настигают Сибирь.

 

Теги: Сибирь катастрофа

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Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске - полиция перекрыла улицу

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Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

сегодня 19:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

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В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

сегодня 17:54 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 17:47 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Красноярские учёные разрабатывают биосенсор с золотом

сегодня 11:54 Наука 0 Коммент.

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сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

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