Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

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При очистке дорожных знаков на трассе Р-254 «Иртыш» рабочие заметили в снегу замерзающую хищную птицу.

Вчера, 6 февраля, дорожные работники обнаружили на снегу сову, которая сильно замёрзла и не могла самостоятельно лететь. Сотрудники забрали птицу в служебный автомобиль и отогрели. Птицу отпустят на волю, когда потеплеет. Пока она «катается» в служебном автомобиле

Отметим, рабочие решили, что нашли совёнка – слишком мал размер птицы. На самом деле, подчёркивают специалисты Центра реабилитации диких животных, это вполне взрослое животное.

«Зимой совят нет. По крайней мере, в природе нашей местности. Все совята "кончились" ещё в августе, а "свеженьких" завезут не раньше мая. Маленькая сова — это чаще всего сыч или совка. Но иногда совятами называют и болотных, и ушастых, и ястребиных сов», – уточняют специалисты.

Дорожные службы «Уралуправтодора» из-за морозов работают в усиленном режиме. Ведётся круглосуточное патрулирование на федеральных дорогах. Замёрзшим автомобилям помогают с ремонтом и отогревом, при необходимости буксируют их к месту стоянки.

Напомним, сотрудники ГИБДД под Томском три часа отогревали пассажиров сломавшегося автомобиля.