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Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

Рубрика: общество

07.02.2019 12:56

фото с официальной страницы Уралуправтодора на facebook.com

При очистке дорожных знаков на трассе Р-254 «Иртыш» рабочие заметили в снегу замерзающую хищную птицу.

Вчера, 6 февраля, дорожные работники обнаружили на снегу сову, которая сильно замёрзла и не могла самостоятельно лететь. Сотрудники забрали птицу в служебный автомобиль и отогрели. Птицу отпустят на волю, когда потеплеет. Пока она «катается» в служебном автомобиле

Отметим, рабочие решили, что нашли совёнка – слишком мал размер птицы. На самом деле, подчёркивают специалисты Центра реабилитации диких животных, это вполне взрослое животное.

«Зимой совят нет. По крайней мере, в природе нашей местности. Все совята "кончились" ещё в августе, а "свеженьких" завезут не раньше мая. Маленькая сова — это чаще всего сыч или совка. Но иногда совятами называют и болотных, и ушастых, и ястребиных сов», – уточняют специалисты.

Дорожные службы «Уралуправтодора» из-за морозов работают в усиленном режиме. Ведётся круглосуточное патрулирование на федеральных дорогах. Замёрзшим автомобилям помогают с ремонтом и отогревом, при необходимости буксируют их к месту стоянки.

Напомним, сотрудники ГИБДД под Томском три часа отогревали пассажиров сломавшегося автомобиля. 

Теги: морозы животные дороги аномалия

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Владимир Путин изменил правила постановки на воинский учёт

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Красноярские учёные разрабатывают биосенсор с золотом

сегодня 11:54 Наука 0 Коммент.

«Красный факел» вернулся с европейских гастролей

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск занял третье место по росту спроса на отогрев авто

сегодня 07:51 Авто 0 Коммент.

Учебник по экономике решили переделать из-за отсутствия в нём патриотизма

сегодня 07:23 Экономика 0 Коммент.

Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

вчера 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

вчера 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

вчера 17:32 Афиша 0 Коммент.

Самый титулованный новосибирский режиссёр сегодня отмечает юбилей

вчера 17:27 Культура 0 Коммент.

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