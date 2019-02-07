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Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

Рубрика: общество

07.02.2019 19:07

фото с сайта pixabay.com

Не успели предсказать в Новосибирской области потепление, как запредельно низкие температуры снова начали наступать.

По данным синоптиков Гидрометцентра, до 8-9 февраля в области сохранится аномально холодная погода. Температура станет опускаться до -35…-43 градусов. Так, завтра, в ночь на 8 февраля будет -38...-43 градуса, днём -22...-27. 

В связи с этим в региональном МЧС объявили экстренное предупреждение. Местных жителей просят соблюдать правила безопасности, не проводить много времени на улице, отказаться от дальних поездок и не оставлять детей без присмотра.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и газоснабжения, не исключён рост количества пожаров и случаев обморожения людей», – отметили в министерстве.

Напомним, в Новосибирской области начнётся потепление с 11 февраля.

 

Теги: безопасность погода МЧС

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Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

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сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:47 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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