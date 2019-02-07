Красноярские учёные разрабатывают биосенсор с золотом

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Сотрудники одной из лабораторий Сибирского федерального университета работают над новым методом диагностики, с помощью которого можно будет обнаружить рак.

Учёные из Красноярска создают специальный биосенсор с золотыми наночастицами. С помощью прибора можно будет проводить быструю диагностику уровня стресса и онкологических заболеваний. Об этом сообщили на сайте Сибирского федерального университета.

Разработкой прибора занимаются сотрудники Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ. В основу прибора входит принцип биолюминесцентного ингибиторного анализа. Благодаря этому можно будет оценивать уровень стресса у человека. Также прибор сможет выявлять наличие белка Hsp90, который является маркёром онкозаболеваний.

Биосенсор многофункционален, он может находить отложения тяжёлых металлов и контролировать стрессовые перегрузки у спортсменов. На следующем этапе учёные планируют с помощью наночастиц увеличить точность разработанного анализа.

Напомним, в этом году новосибирские учёные начнут тестировать на людях новое лекарство от рака.