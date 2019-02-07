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Красноярские учёные разрабатывают биосенсор с золотом

Рубрика: наука

07.02.2019 11:54

фото с сайта pixabay.com

Сотрудники одной из лабораторий Сибирского федерального университета работают над новым методом диагностики, с помощью которого можно будет обнаружить рак.

Учёные из Красноярска создают специальный биосенсор с золотыми наночастицами. С помощью прибора можно будет проводить быструю диагностику уровня стресса и онкологических заболеваний. Об этом сообщили на сайте Сибирского федерального университета. 

Разработкой прибора занимаются сотрудники Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ. В основу прибора входит принцип биолюминесцентного ингибиторного анализа. Благодаря этому можно будет оценивать уровень стресса у человека. Также прибор сможет выявлять наличие белка Hsp90, который является маркёром онкозаболеваний. 

Биосенсор многофункционален, он может находить отложения тяжёлых металлов и контролировать стрессовые перегрузки у спортсменов. На следующем этапе учёные планируют с помощью наночастиц увеличить точность разработанного анализа. 

Напомним, в этом году новосибирские учёные начнут тестировать на людях новое лекарство от рака.

Теги: медицина рак Красноярск

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Предложить новость

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Владимир Путин изменил правила постановки на воинский учёт

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Красноярские учёные разрабатывают биосенсор с золотом

сегодня 11:54 Наука 0 Коммент.

«Красный факел» вернулся с европейских гастролей

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск занял третье место по росту спроса на отогрев авто

сегодня 07:51 Авто 0 Коммент.

Учебник по экономике решили переделать из-за отсутствия в нём патриотизма

сегодня 07:23 Экономика 0 Коммент.

Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

вчера 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

вчера 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

вчера 17:32 Афиша 0 Коммент.

Самый титулованный новосибирский режиссёр сегодня отмечает юбилей

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