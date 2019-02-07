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Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро

Рубрика: общество

07.02.2019 15:33

фото Алины Скитович

Минтранспорта отказалось финансировать строительство метро в Новосибирске  с этим вопросом Зюганов вынужден обратиться к премьер-министру РФ.

Геннадий Зюганов пообещал обратиться к председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Лидер КПРФ планирует поднять вопрос о выделении бюджетных средств на строительство Новосибирского метрополитена.

«У меня будет встреча с премьером. Готовьте предложения на этот счёт! По Новосибирску они хорошо обсчитаны – и там есть перспектива строительства», – заявил Зюганов во время «правительственного часа».

Вопрос о дополнительном финансировании общественного транспорта в ходе встречи подняла депутат Госдумы Вера Ганзя. Ранее она уже выдвигала такое предложение в нижней палате парламента.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что в ближайшее время в ведомстве не планируют выделять дополнительные средства на развитие метро. По его словам, такие траты вынудили бы приостановить другие программы по развитию общественного транспорта. Дитрих предложил «собрать все затраты в один большой проект и обсудить эту тему с министерством финансов».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи напомнил министру и депутатам, что президент Владимир Путин поддержал программу строительства метрополитена. Зюганов предложил депутатам от КПРФ подготовить свои предложения, которые он представит Дмитрию Медведеву. 

Напомним, вчера стало известно о том, что строительство Новосибирского метрополитена откладывается.

Теги: метро Новосибирский метрополитен КПРФ Зюганов Геннадий

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Владимир Путин изменил правила постановки на воинский учёт

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Красноярские учёные разрабатывают биосенсор с золотом

сегодня 11:54 Наука 0 Коммент.

«Красный факел» вернулся с европейских гастролей

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск занял третье место по росту спроса на отогрев авто

сегодня 07:51 Авто 0 Коммент.

Учебник по экономике решили переделать из-за отсутствия в нём патриотизма

сегодня 07:23 Экономика 0 Коммент.

Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

вчера 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

вчера 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

вчера 17:32 Афиша 0 Коммент.

Самый титулованный новосибирский режиссёр сегодня отмечает юбилей

вчера 17:27 Культура 0 Коммент.

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вчера 17:26 Наука 0 Коммент.

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