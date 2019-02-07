Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро

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Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метроРубрика: общество
07.02.2019 15:33
фото Алины Скитович
Минтранспорта отказалось финансировать строительство метро в Новосибирске — с этим вопросом Зюганов вынужден обратиться к премьер-министру РФ.
Геннадий Зюганов пообещал обратиться к председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Лидер КПРФ планирует поднять вопрос о выделении бюджетных средств на строительство Новосибирского метрополитена.
«У меня будет встреча с премьером. Готовьте предложения на этот счёт! По Новосибирску они хорошо обсчитаны – и там есть перспектива строительства», – заявил Зюганов во время «правительственного часа».
Вопрос о дополнительном финансировании общественного транспорта в ходе встречи подняла депутат Госдумы Вера Ганзя. Ранее она уже выдвигала такое предложение в нижней палате парламента.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что в ближайшее время в ведомстве не планируют выделять дополнительные средства на развитие метро. По его словам, такие траты вынудили бы приостановить другие программы по развитию общественного транспорта. Дитрих предложил «собрать все затраты в один большой проект и обсудить эту тему с министерством финансов».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи напомнил министру и депутатам, что президент Владимир Путин поддержал программу строительства метрополитена. Зюганов предложил депутатам от КПРФ подготовить свои предложения, которые он представит Дмитрию Медведеву.
Напомним, вчера стало известно о том, что строительство Новосибирского метрополитена откладывается.
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