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Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске – полиция перекрыла улицу

Рубрика: проиcшествия

07.02.2019 21:36

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске загорелся автомобиль на АЗС, очевидцы рассказали, как произошло возгорание.

Сегодня, 7 февраля, на АЗС «Газойл» на улице Выборной загорелся автомобиль. Огонь затем перешёл и на заправочную колонку. Полицейским в итоге пришлось перекрыть движение по улице, на место были вызваны пожарные. Инцидент спровоцировал пробку.

Очевидцы рассказали в группе «АСТ-54», что загорелся автомобиль, брендированный Яндекс.Такси. Также один из них сообщил, что стал свидетелем того, как всё произошло.

«Я пообщался с заправщиками, они рассказали, что заправили полный бак машине. Парень сел, начал заводить машину, а она не заводится. Он её крутит крутит, бах, что-то замкнуло, произошла вспышка и началось резкое возгорание, все убежали», – вспомнил новосибирец.

Напомним, 7 февраля в Новосибирске ночью загорелась машина; после ликвидации пожара в ней был найден труп человека.

Теги: пожар автомобили социальные сети видео

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Предложить новость

Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске – полиция перекрыла улицу

вчера 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев учат заниматься сексом на сайте бюджетного учреждения культуры города

вчера 18:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

вчера 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

вчера 16:36 Хроника 0 Коммент.

Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

вчера 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

вчера 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

вчера 12:43 Хроника 0 Коммент.

Владимир Путин изменил правила постановки на воинский учёт

вчера 12:19 Общество 0 Коммент.

Красноярские учёные разрабатывают биосенсор с золотом

вчера 11:54 Наука 0 Коммент.

«Красный факел» вернулся с европейских гастролей

вчера 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

вчера 09:50 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

вчера 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы смогут взять автокредит на покупку машины у частных владельцев

вчера 08:05 Общество 0 Коммент.

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