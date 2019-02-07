Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске – полиция перекрыла улицу

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске загорелся автомобиль на АЗС, очевидцы рассказали, как произошло возгорание.

Сегодня, 7 февраля, на АЗС «Газойл» на улице Выборной загорелся автомобиль. Огонь затем перешёл и на заправочную колонку. Полицейским в итоге пришлось перекрыть движение по улице, на место были вызваны пожарные. Инцидент спровоцировал пробку.

Очевидцы рассказали в группе «АСТ-54», что загорелся автомобиль, брендированный Яндекс.Такси. Также один из них сообщил, что стал свидетелем того, как всё произошло.

«Я пообщался с заправщиками, они рассказали, что заправили полный бак машине. Парень сел, начал заводить машину, а она не заводится. Он её крутит крутит, бах, что-то замкнуло, произошла вспышка и началось резкое возгорание, все убежали», – вспомнил новосибирец.

Напомним, 7 февраля в Новосибирске ночью загорелась машина; после ликвидации пожара в ней был найден труп человека.