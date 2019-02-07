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Мэр Новосибирска объяснил причину остановки работы над проектом Дзержинской линии метро

Рубрика: общество

07.02.2019 14:51

фото Юлии Елизаровой

Главгосэкспертиза не одобрила строительство Дзержинской ветки Новосибирского метро из-за того, что специалисты прислали проект строительства в формате PDF.

Проект продления Дзержинской линии метрополитена в Новосибирске, который планировали начать ещё летом в прошлом году, не получил одобрения со стороны Главгосэкпертизы. Об этом 6 февраля сообщил глава департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов.

Сегодня, 7 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на традиционной еженедельной встрече с журналистами сообщил о причине, которой Главгосэкспертиза объяснила запрет на строительство Дзержинской линии.

«Есть формат документации в электронном виде PDF. Документ разработан был в нём, а в нынешнее время требуют от нас другой формат, иначе не принимают. И все наши коллизии заключаются в том, что нам нужно приблизить этот формат к сегодняшним требованиям, чтобы его признали. Больше там замечаний нет. Все остальные замечания, которые нам выдвигали проверяющие организации из Москвы, мы учли. Сегодня загружаем в очередной раз этот документ», – поделился Анатолий Локоть.

По словам мэра, в данный момент документ загружается в очередной раз, но в нужном формате. Когда этот технический вопрос решится, можно будет начать строительство.

«Дзержинская линия будет построена – это твёрдая позиция. Я все совещания заканчиваю теми словами, что подготовку к чемпионату мира по хоккею в 2023 году мы просто обязаны достроить Дзержинскую ветку. Без этого говорить, что город готов к чемпионату, просто нельзя», – рассказал мэр.

Напомним, ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель подтвердил, что главные игры молодёжного чемпионата пройдут в Новосибирске.

Теги: метро Новосибирский метрополитен Мэрия Новосибирска Локоть Анатолий

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