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Мужчина с трёхлетним сыном погибли из-за пожара в Новокузнецке

Рубрика: проиcшествия

07.02.2019 20:01

фото с сайта pixabay.com

Пока мать ходила в магазин, в квартире жителей Новокузнецка произошёл пожар; когда отца с ребёнком нашли спасатели, малыш ещё был жив.

По факту смерти мужчины и его трёхлетнего сына из-за пожара в Центральном районе Новокузнецка начата доследственная проверка. Предварительно установили, что мужчина пил спиртное и должен был приглядывать за сыном, пока мать малыша ходила в магазин. Пожар начался с дивана.

"После ликвидации пожара было найдено тело 36-летнего мужчины и трехлетний мальчик в тяжелом состоянии, который скончался во время реанимационных мероприятий. Проводится доследственная проверка", — сообщили в региональном следкоме “Интерфаксу”.

Пострадавшая семья характеризовалась отрицательно и была на профилактическом учёте.

Напомним, в феврале в Новосибирске из-за непотушенной сигареты загорелся балкон.

Теги: расследование пожары дети

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Предложить новость

Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске - полиция перекрыла улицу

сегодня 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

сегодня 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев учат заниматься сексом на сайте бюджетного учреждения культуры города

сегодня 18:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

сегодня 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

сегодня 17:47 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Владимир Путин изменил правила постановки на воинский учёт

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Красноярские учёные разрабатывают биосенсор с золотом

сегодня 11:54 Наука 0 Коммент.

«Красный факел» вернулся с европейских гастролей

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы смогут взять автокредит на покупку машины у частных владельцев

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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