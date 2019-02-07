Мужчина с трёхлетним сыном погибли из-за пожара в Новокузнецке

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Пока мать ходила в магазин, в квартире жителей Новокузнецка произошёл пожар; когда отца с ребёнком нашли спасатели, малыш ещё был жив.

По факту смерти мужчины и его трёхлетнего сына из-за пожара в Центральном районе Новокузнецка начата доследственная проверка. Предварительно установили, что мужчина пил спиртное и должен был приглядывать за сыном, пока мать малыша ходила в магазин. Пожар начался с дивана.

"После ликвидации пожара было найдено тело 36-летнего мужчины и трехлетний мальчик в тяжелом состоянии, который скончался во время реанимационных мероприятий. Проводится доследственная проверка", — сообщили в региональном следкоме “Интерфаксу”.

Пострадавшая семья характеризовалась отрицательно и была на профилактическом учёте.

Напомним, в феврале в Новосибирске из-за непотушенной сигареты загорелся балкон.