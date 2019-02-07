Мужчина с трёхлетним сыном погибли из-за пожара в Новокузнецке

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Мужчина с трёхлетним сыном погибли из-за пожара в НовокузнецкеРубрика: проиcшествия
07.02.2019 20:01
фото с сайта pixabay.com
Пока мать ходила в магазин, в квартире жителей Новокузнецка произошёл пожар; когда отца с ребёнком нашли спасатели, малыш ещё был жив.
По факту смерти мужчины и его трёхлетнего сына из-за пожара в Центральном районе Новокузнецка начата доследственная проверка. Предварительно установили, что мужчина пил спиртное и должен был приглядывать за сыном, пока мать малыша ходила в магазин. Пожар начался с дивана.
"После ликвидации пожара было найдено тело 36-летнего мужчины и трехлетний мальчик в тяжелом состоянии, который скончался во время реанимационных мероприятий. Проводится доследственная проверка", — сообщили в региональном следкоме “Интерфаксу”.
Пострадавшая семья характеризовалась отрицательно и была на профилактическом учёте.
Напомним, в феврале в Новосибирске из-за непотушенной сигареты загорелся балкон.
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