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На ремонт новосибирских дорог потратят более 5 миллиардов рублей

Рубрика: общество

07.02.2019 18:09

фото льва золотухина

Стало известно о сумме финансирования и объёмах предстоящих дорожных работ в Новосибирской области в 2019 году.

В Новосибирской области отремонтируют автодороги общей протяжённостью 202,6 километра, в том числе два участка на улице Большевистской. По итогам мониторинга автовладельцы считают их одними из самых проблемных. Всего на проведение работ потратят 5,4 млрд рублей. Об этом рассказал руководитель фракции партии «Единая Россия» в областном Заксобрании, региональный координатор проекта «Безопасные дороги» в Новосибирской области Валерий Ильенко.

Также в 2019 году планируется снизить загруженность таких автодорог, как «Новосибирск – Кочки – Павлодар», «Новосибирск – Колывань – Томск» и «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». Их планируют разгрузить за счёт реконструкции отдельных участков.

«Конечно, определённый объем финансирования и запланированных работ на 2019 год нельзя назвать достаточным, общее состояние наших магистралей требует более значительных вложений, но в условиях существующего финансирования перед нами стоит задача – как можно более эффективно использовать выделенные средства, поэтому мы будем привлекать депутатов к контролю строительства каждого дорожного объекта и включать их в работу комиссии по приёмке объектов», – объяснил Валерий Ильенко.

Напомним, Андрей Травников поручил региональному правительству, а также главам муниципальных образований постоянно следить за качеством и сроками исполнения подрядчикам дорожных работ.

Теги: ремонт дороги

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Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

сегодня 19:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:47 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:54 Наука 0 Коммент.

«Красный факел» вернулся с европейских гастролей

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В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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