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Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

Рубрика: общество

07.02.2019 18:34

фото с сайта youla.ru

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение для новосибирцев купить редкое старое фото по стоимости автомобиля.

Продавец из Новосибирска Андрей выставил на сайте «Юла» объявление о продаже уникального, по его словам, фото. Как уверяет автор слота, на нём запечатлены премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди во время визита в Алтайский край в 1955 году.

Фото второй поездки политического деятеля Индии в СССР Андрей предлагает приобрести за 350 тысяч рублей. Автор объявления также сообщил, что фото в хорошем состоянии.

Напомним, в ноябре новосибирцев выставил на продажу на «Юле» коллекцию царских марок за 100 тысяч рублей.

Теги: фотография деньги

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Предложить новость

Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске - полиция перекрыла улицу

сегодня 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

сегодня 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев учат заниматься сексом на сайте бюджетного учреждения культуры города

сегодня 18:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

сегодня 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

сегодня 17:47 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Владимир Путин изменил правила постановки на воинский учёт

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Красноярские учёные разрабатывают биосенсор с золотом

сегодня 11:54 Наука 0 Коммент.

«Красный факел» вернулся с европейских гастролей

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы смогут взять автокредит на покупку машины у частных владельцев

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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