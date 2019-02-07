Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

фото с сайта youla.ru

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение для новосибирцев купить редкое старое фото по стоимости автомобиля.

Продавец из Новосибирска Андрей выставил на сайте «Юла» объявление о продаже уникального, по его словам, фото. Как уверяет автор слота, на нём запечатлены премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди во время визита в Алтайский край в 1955 году.

Фото второй поездки политического деятеля Индии в СССР Андрей предлагает приобрести за 350 тысяч рублей. Автор объявления также сообщил, что фото в хорошем состоянии.

Напомним, в ноябре новосибирцев выставил на продажу на «Юле» коллекцию царских марок за 100 тысяч рублей.