4 балла
-28
66.02 74.97
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Владимир Путин изменил правила постановки на воинский учёт

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Красноярские учёные разрабатывают биосенсор с золотом

сегодня 11:54 Наука 0 Коммент.

«Красный факел» вернулся с европейских гастролей

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск занял третье место по росту спроса на отогрев авто

сегодня 07:51 Авто 0 Коммент.

Учебник по экономике решили переделать из-за отсутствия в нём патриотизма

сегодня 07:23 Экономика 0 Коммент.

Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

вчера 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

вчера 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

вчера 17:32 Афиша 0 Коммент.

Самый титулованный новосибирский режиссёр сегодня отмечает юбилей

вчера 17:27 Культура 0 Коммент.

Владимир Путин наградил новосибирского биолога

вчера 17:26 Наука 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

Рубрика: проиcшествия

07.02.2019 12:43

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске ночью загорелась машина; после ликвидации пожара в ней был найден труп человека. 

В Ленинском районе Новосибирска на Спортивной улице сгорел автомобиль, в котором находился мужчина. Пожар произошёл сегодня, 7 февраля, в 2:28. Пожарные приехали на место возгорания быстро, в 2:36 они были у машины, а в 3:12 потушили огонь.

Как выяснили специалисты, сгорел автомобиль ВАЗ-2115, внутри был найдены обгоревшие останки человека. Предполагается, что на момент тушения пожара человек был уже мёртв.

«Там человек был внутри. Видел, как труп доставали. Достали не сразу, видимо, какие-то сложности были», – сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По официальной версии, причиной возгорания стала неисправность механизмов машины. Об этом сообщили в пресс-центре МЧС по Новосибирской области.

Напомним, 28 января пожарные спасли 12 человек из горящего дома.

Теги: пожар автомобили МАСС МЧС

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Владимир Путин изменил правила постановки на воинский учёт

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Красноярские учёные разрабатывают биосенсор с золотом

сегодня 11:54 Наука 0 Коммент.

«Красный факел» вернулся с европейских гастролей

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск занял третье место по росту спроса на отогрев авто

сегодня 07:51 Авто 0 Коммент.

Учебник по экономике решили переделать из-за отсутствия в нём патриотизма

сегодня 07:23 Экономика 0 Коммент.

Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

вчера 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

вчера 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

вчера 17:32 Афиша 0 Коммент.

Самый титулованный новосибирский режиссёр сегодня отмечает юбилей

вчера 17:27 Культура 0 Коммент.

Владимир Путин наградил новосибирского биолога

вчера 17:26 Наука 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
28.01.2019

Не могли не сгореть

Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...

Читать далее
Image
13.11.2018

Что будет с ценами на бензин после «заморозки»

В обм...

Читать далее
Image
17.08.2018

Давно не пользуюсь навигаторами

В Новосибирске определили лучше...

Читать далее
Image
22.04.2018

Локоть – кандидат? - Итоги недели Сиб.фм

Читать далее
Image
21.04.2018

Спасти пожарного Генина

Почему спасавший людей в «Зимней вишне» пожарн...

Читать далее
Image
06.04.2018

Беспощадный сбор

Автолюбителям придётся выложить ещё более сотни тысяч за яп...

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила сегодня 09:50 Новосибирск занял третье место по росту спроса на отогрев авто сегодня 07:51

Популярное

Image

Новосибирцы заплатили около 8 миллионов за билеты на семинар теле...

Image

В Новосибирской области температура упала до -49 градусов

Image

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака

Image

Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

Image

Неудачная попытка приземления новосибирского самолёта попала в се...

Image

Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

Image

Аномальные морозы до –40 сохранятся в Новосибирской области

Image

В Новосибирске рецидивисты переломали кости черепа таксисту

Image

Магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири - учёные

Image

В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

Image

В Бердске младенец утонул в ванне

Image

Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре ...

Image

Двое новосибирцев чуть не замёрзли в овраге