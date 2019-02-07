Новосибирец сгорел в своём автомобиле

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В Новосибирске ночью загорелась машина; после ликвидации пожара в ней был найден труп человека.

В Ленинском районе Новосибирска на Спортивной улице сгорел автомобиль, в котором находился мужчина. Пожар произошёл сегодня, 7 февраля, в 2:28. Пожарные приехали на место возгорания быстро, в 2:36 они были у машины, а в 3:12 потушили огонь.

Как выяснили специалисты, сгорел автомобиль ВАЗ-2115, внутри был найдены обгоревшие останки человека. Предполагается, что на момент тушения пожара человек был уже мёртв.

«Там человек был внутри. Видел, как труп доставали. Достали не сразу, видимо, какие-то сложности были», – сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По официальной версии, причиной возгорания стала неисправность механизмов машины. Об этом сообщили в пресс-центре МЧС по Новосибирской области.

Напомним, 28 января пожарные спасли 12 человек из горящего дома.