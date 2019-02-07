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Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

Рубрика: проиcшествия

07.02.2019 16:36

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Общий ущерб от продажи якобы лечебных средств и оказания экстрасенсорной помощи новосибирскими преступниками составил более 70 миллионов рублей.

Мошенников, которые занимались продажей БАДов и оказанием экстрасенсорных услуг, приговорили к лишению свободы сроком от двух до 14 лет – сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следствие и суд установили, что с 2009 по 2013 год Антон Асташов и Татьяна Гайнулова создали преступное сообщество, в которое входили 36 человек. Мошенники продавали БАДы, якобы обладающие лечебными свойствами, и предлагали экстрасенсорную помощь. За счёт доверчивых граждан они заработали более 70 млн рублей.

На данный момент к уголовной ответственности привлечено 36 человек. Татьяну Гайнулову в конце 2018 года приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу в 450 тысяч рублей, Антона Асташова – к 14 годам заключения. Ещё 12 человек отправятся в тюрьму на срок от двух до семи лет.

В СК отметили, что общий объём материалов уголовного дело составил более 800 томов.

Напомним, в августе алтайские бизнесмены-мошенники возместили ущерб за продажу мыльных телефонов.

Теги: суд мошенничество Следственный комитет

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Предложить новость

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

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Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

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сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:54 Наука 0 Коммент.

«Красный факел» вернулся с европейских гастролей

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирск занял третье место по росту спроса на отогрев авто

сегодня 07:51 Авто 0 Коммент.

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сегодня 07:23 Экономика 0 Коммент.

Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

вчера 19:51 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:32 Афиша 0 Коммент.

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