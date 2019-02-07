Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

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Общий ущерб от продажи якобы лечебных средств и оказания экстрасенсорной помощи новосибирскими преступниками составил более 70 миллионов рублей.

Мошенников, которые занимались продажей БАДов и оказанием экстрасенсорных услуг, приговорили к лишению свободы сроком от двух до 14 лет – сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следствие и суд установили, что с 2009 по 2013 год Антон Асташов и Татьяна Гайнулова создали преступное сообщество, в которое входили 36 человек. Мошенники продавали БАДы, якобы обладающие лечебными свойствами, и предлагали экстрасенсорную помощь. За счёт доверчивых граждан они заработали более 70 млн рублей.

На данный момент к уголовной ответственности привлечено 36 человек. Татьяну Гайнулову в конце 2018 года приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу в 450 тысяч рублей, Антона Асташова – к 14 годам заключения. Ещё 12 человек отправятся в тюрьму на срок от двух до семи лет.

В СК отметили, что общий объём материалов уголовного дело составил более 800 томов.

Напомним, в августе алтайские бизнесмены-мошенники возместили ущерб за продажу мыльных телефонов.