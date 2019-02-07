«Красный факел» вернулся с европейских гастролей

фото предоставил театр «Красный факел»

Спектакль «Три сестры» был показан в театрах Женевы и Берлина; директор «Красного факела» Александр Кулябин сказал, что залы были полными.

Театр «Красный факел» вернулся из большого гастрольного тура – постановку Тимофея Кулябина «Три сестры» увидели зрители Швейцарии и Германии. Спектакль играется на жестовом языке с французскими и английскими субтитрами.

В Женеве постановку по пьесе Антона Чехова показали десять раз в Théâtre du Loup. В Берлине, который многие считают театральной столицей Европы, новосибирские актёры выступили три раза на камерной сцене Deutsches Theater.

Директор «Красного факела» Александр Кулябин рассказал, что европейские зрители на ура приняли спектакль – залы были полными, а на одном из показов в Берлине даже присутствовал известный театральный режиссер Томас Остермайер.

По словам одного из участников спектакля, артиста «Красного факела» Константина Телегина, на гастролях актёры в очередной раз убедились в универсальности театрального языка.

«Когда мы впервые показывали "Три сестры" во Франции, очень волновались, поймут ли европейцы русскую постановку. Например, у нас в спектакле есть строчка: "Солёный воображает, что он Лермонтов, даже стихи пишет" – знают ли иностранцы Лермонтова, поймут ли Солёного?! Со временем я почувствовал, что разницы в восприятии зрителей разных стран нет. Я не считаю, что это исключительно русский спектакль – о русской провинции. Мне кажется всем знакомо это чувство – тоски о чём-то далёком, недосягаемом, как у наших героев – о Москве», – объяснил Константин.

Ранее спектакль Тимофея Кулябина уже побывал в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Минске, Таллине, Вене, Париже, Дуэ, Валансе, Тулузе, Афинах, Сибиу. Через месяц краснофакельцы вновь отправятся в Европу. 7 и 8 марта спектакль «Три сестры» покажут на сцене Schiffbau/Halle Schauspielhaus Zürich в Цюрихе.

Напомним, в январе «Красный факел» собрал более 100 тысяч рублей на помощь детям.