Новосибирцев учат заниматься сексом на сайте бюджетного учреждения культуры города

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Рубрика: общество

07.02.2019 18:07

фото с сайта pixabay.com, скриншоты предоставил «Гражданский патруль»

Вместо культурных мероприятий на сайте организации, подведомственной мэрии Новосибирска, жителям показывают позы для любовных утех с беременной женщиной и рассказывают, как запланировать рождение мальчика.

По заявлению общественной организации «Гражданский патруль», Муниципальное бюджетное учреждение культуры города «Городская дирекция творческих программ», является участником госконтрактов на сотни миллионов рублей. Организации, возглавляемой Ириной Саркисян, выделяют деньги на проведение праздников и продвижение в соцсетях. Однако вот контент их сайта явно оставляет желать лучшего.

Если быть точнее, то сайт МБУК «Городская дирекция творческих программ» больше походит на форум для молодых будущих мам и любителей грибов. Так, вы найдёте там наглядные схемы для секса во время беременности (без пометки 18+) или узнаете, как зачать мальчика и можно ли это сделать в 16 лет. Более того, вы найдёте для себя там интересное чтиво, если увлекаетесь грибами или страдаете от дисбактериоза.

Чего нельзя найти на этом сайте, так это информации о проводимых учреждением культурных мероприятиях. При этом на справочных порталах оно числится в рубрике «Администрации в городах и городских округах в Новосибирске».

Напомним, в феврале стало известно, что новосибирцы пожаловались общественникам на рынок, который в любой момент может стать объектом трагического пожара.

Теги: интернет секс скандалы Гражданский патруль Мэрия Новосибирска

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сегодня 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

сегодня 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев учат заниматься сексом на сайте бюджетного учреждения культуры города

сегодня 18:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

сегодня 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

сегодня 17:47 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Владимир Путин изменил правила постановки на воинский учёт

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Красноярские учёные разрабатывают биосенсор с золотом

сегодня 11:54 Наука 0 Коммент.

«Красный факел» вернулся с европейских гастролей

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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