Новосибирцев учат заниматься сексом на сайте бюджетного учреждения культуры города

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Новосибирцев учат заниматься сексом на сайте бюджетного учреждения культуры городаРубрика: общество
07.02.2019 18:07
фото с сайта pixabay.com, скриншоты предоставил «Гражданский патруль»
Вместо культурных мероприятий на сайте организации, подведомственной мэрии Новосибирска, жителям показывают позы для любовных утех с беременной женщиной и рассказывают, как запланировать рождение мальчика.
По заявлению общественной организации «Гражданский патруль», Муниципальное бюджетное учреждение культуры города «Городская дирекция творческих программ», является участником госконтрактов на сотни миллионов рублей. Организации, возглавляемой Ириной Саркисян, выделяют деньги на проведение праздников и продвижение в соцсетях. Однако вот контент их сайта явно оставляет желать лучшего.
Если быть точнее, то сайт МБУК «Городская дирекция творческих программ» больше походит на форум для молодых будущих мам и любителей грибов. Так, вы найдёте там наглядные схемы для секса во время беременности (без пометки 18+) или узнаете, как зачать мальчика и можно ли это сделать в 16 лет. Более того, вы найдёте для себя там интересное чтиво, если увлекаетесь грибами или страдаете от дисбактериоза.
Чего нельзя найти на этом сайте, так это информации о проводимых учреждением культурных мероприятиях. При этом на справочных порталах оно числится в рубрике «Администрации в городах и городских округах в Новосибирске».
Напомним, в феврале стало известно, что новосибирцы пожаловались общественникам на рынок, который в любой момент может стать объектом трагического пожара.
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