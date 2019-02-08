Новосибирцы назвали плюсы и минусы удалённой работы

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Почти все работающие новосибирцы планируют променять офис на уютный домашний диван.

Служба исследований HeadHunter выяснила, как соискатели относятся к удалённой работе. Оказалось, что на данный момент 79 % новосибирцев работают в офисе. 9 % заняты фрилансом, а 12 % работают из дома, но числятся в штате компании. Чаще всего к последним относятся люди из сфер маркетинга, рекламы и PR, искусства, развлечений и масс-медиа и юристов.

При этом почти все офисные работники, 85 %, хотели бы в будущем начать работать удалённо. Из них 23 % планируют заниматься фрилансом, а 62 % трудится в штате компании из дома.

Главным плюсом удалённой работы новосибирцы считают экономию денег и времени на дорогу – 83 % опрашиваемых. Также 77 % выделили в качестве плюса возможность самостоятельно распределять своё рабочее время.

«Для 68 % плюсом является то, что можно работать из другого региона или даже страны, а 40 % довольны, что им никто не мешает работать», – сообщили исследователи.

Среди минусов соискатели выделили нехватку общения по рабочим вопросам (48 %), ограниченный карьерный рост (36 %) и отвлечение на бытовые вопросы (30 %).

Напомним, в феврале исследователи выяснили, что половине новосибирцев тяжело работать зимой.