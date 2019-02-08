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Новосибирцы назвали плюсы и минусы удалённой работы

Рубрика: работа

08.02.2019 08:03

фото с сайта pixabay.com

Почти все работающие новосибирцы планируют променять офис на уютный домашний диван.

Служба исследований HeadHunter выяснила, как соискатели относятся к удалённой работе. Оказалось, что на данный момент 79 % новосибирцев работают в офисе. 9 % заняты фрилансом, а 12 % работают из дома, но числятся в штате компании. Чаще всего к последним относятся люди из сфер маркетинга, рекламы и PR, искусства, развлечений и масс-медиа и юристов.

При этом почти все офисные работники, 85 %, хотели бы в будущем начать работать удалённо. Из них 23 % планируют заниматься фрилансом, а 62 % трудится в штате компании из дома.

Главным плюсом удалённой работы новосибирцы считают экономию денег и времени на дорогу – 83 % опрашиваемых. Также 77 % выделили в качестве плюса возможность самостоятельно распределять своё рабочее время.

«Для 68 % плюсом является то, что можно работать из другого региона или даже страны, а 40 % довольны, что им никто не мешает работать», – сообщили исследователи.

Среди минусов соискатели выделили нехватку общения по рабочим вопросам (48 %), ограниченный карьерный рост (36 %) и отвлечение на бытовые вопросы (30 %).

Напомним, в феврале исследователи выяснили, что половине новосибирцев тяжело работать зимой.

 

Теги: исследования работа

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Предложить новость

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Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали плюсы и минусы удалённой работы

сегодня 08:03 Работа 0 Коммент.

Учёные назвали простой способ лечения хронической депрессии

сегодня 07:25 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев учат заниматься сексом на сайте бюджетного учреждения культуры города

вчера 18:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

вчера 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

вчера 16:36 Хроника 0 Коммент.

Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

вчера 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

вчера 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

вчера 12:43 Хроника 0 Коммент.

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