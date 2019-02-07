Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

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Вкусные призы от популярной радиостанции уже выиграли более 260 новосибирцев.

На «Городской волне 101.4 FM» в самом разгаре проект «Гордость города». Приз – большая горячая пицца с доставкой домой или в офис каждый будний день!

Для того, чтобы выиграть и получить вкуснейшую пиццу от «Додо пицца», нужно продемонстрировать знание Новосибирска и его достопримечательностей. А именно, внимательно слушать передачу «Новосибирск — Главный!» на волне 101,4 FM с 8:00 до 10:00 утра по будням, дождаться задания ведущих, связанного со знанием нашего города, и первым прислать сообщение с правильным ответом на короткий номер 5522 или в WhatsApp радио «Городская волна» по номеру +7 913 787-60-05. СМС-сообщение должно начинаться с кодовой комбинации 101.4 (стоимость не более 14,01 рубля с НДС).

Вкусные призы от радио «Городская волна» выиграли более 260 новосибирцев! Информация по телефону +7 383 362-07-67. Возрастные ограничения 16+.

Генеральный партнёр проекта — сеть автокомплексов «Реактор», расположенных по адресам: улица Писарева, 73, улица Станционная, 26а, улица Учительская, 62/3, улица Связистов, 166. Телефон 209-54-54. ИП Николин И. В., ОГРН 304550733600081.