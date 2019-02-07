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В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы смогут взять автокредит на покупку машины у частных владельцев

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

Рубрика: проиcшествия

07.02.2019 17:47

фото предоставило «Выбери радио»

Вкусные призы от популярной радиостанции уже выиграли более 260 новосибирцев.

На «Городской волне 101.4 FM» в самом разгаре проект «Гордость города». Приз – большая горячая пицца с доставкой домой или в офис каждый будний день! 

Для того, чтобы выиграть и получить вкуснейшую пиццу от «Додо пицца», нужно продемонстрировать знание Новосибирска и его достопримечательностей. А именно, внимательно слушать передачу «Новосибирск — Главный!» на волне 101,4 FM с 8:00 до 10:00 утра по будням, дождаться задания ведущих, связанного со знанием нашего города, и первым прислать сообщение с правильным ответом на короткий номер 5522 или в WhatsApp радио «Городская волна» по номеру +7 913 787-60-05. СМС-сообщение должно начинаться с кодовой комбинации 101.4 (стоимость не более 14,01 рубля с НДС).

Вкусные призы от радио «Городская волна» выиграли более 260 новосибирцев! Информация по телефону +7 383 362-07-67. Возрастные ограничения 16+. 

Генеральный партнёр проекта — сеть автокомплексов «Реактор», расположенных по адресам: улица Писарева, 73, улица Станционная, 26а, улица Учительская, 62/3, улица Связистов, 166. Телефон 209-54-54. ИП Николин И. В., ОГРН 304550733600081.

Теги: пицца

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Лента новостей

Предложить новость

Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске - полиция перекрыла улицу

сегодня 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

сегодня 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев учат заниматься сексом на сайте бюджетного учреждения культуры города

сегодня 18:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

сегодня 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

сегодня 17:47 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Владимир Путин изменил правила постановки на воинский учёт

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Красноярские учёные разрабатывают биосенсор с золотом

сегодня 11:54 Наука 0 Коммент.

«Красный факел» вернулся с европейских гастролей

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы смогут взять автокредит на покупку машины у частных владельцев

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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