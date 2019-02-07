Лента новостейПредложить новость
Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске - полиция перекрыла улицу
Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск
Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей
Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю
Новосибирцев учат заниматься сексом на сайте бюджетного учреждения культуры города
В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия
Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро
Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ
Новосибирцы смогут взять автокредит на покупку машины у частных владельцев
Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделюРубрика: общество
07.02.2019 18:15
фото с сайта lizaalert.org
Несколько дней волонтёры и полиция искали подростка, пропавшего под Бердском; но всё это время школьница сидела в соцсетях и, видимо, не торопилась возвращаться к родителям.
Неделю шли поиски 15-летней Алёны из посёлка Новый. 29 февраля она ушла в школу и пропала. Для девочки это был уже не первый побег. Ранее, в ноябре 2018 года, её тоже искали. Тогда Алёны сутки не было дома.
Как рассказал местному изданию «Бердск-Онлайн» волонтёр «Лизы Алерт» Николай Шишкин, девочка все эти дни сидела в соцсетях. Инфорги поискового отряда связались с её подругой во «ВКонтакте» и просили её убедить девушку вернуться домой. В итоге они обе явились в полицию.
Напомним, в январе нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска.
Комментарии
Лента новостей
Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске - полиция перекрыла улицу
Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск
Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей
Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю
Новосибирцев учат заниматься сексом на сайте бюджетного учреждения культуры города
В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия
Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро
Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ
Новосибирцы смогут взять автокредит на покупку машины у частных владельцев
Статьи по теме
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
К столу, как к пулёмету
Что и за чей счёт ищут новосибирские общественник...
Время знаний
В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...
Новости по теме
Популярное