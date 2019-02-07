Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

фото с сайта lizaalert.org

Несколько дней волонтёры и полиция искали подростка, пропавшего под Бердском; но всё это время школьница сидела в соцсетях и, видимо, не торопилась возвращаться к родителям.

Неделю шли поиски 15-летней Алёны из посёлка Новый. 29 февраля она ушла в школу и пропала. Для девочки это был уже не первый побег. Ранее, в ноябре 2018 года, её тоже искали. Тогда Алёны сутки не было дома.

Как рассказал местному изданию «Бердск-Онлайн» волонтёр «Лизы Алерт» Николай Шишкин, девочка все эти дни сидела в соцсетях. Инфорги поискового отряда связались с её подругой во «ВКонтакте» и просили её убедить девушку вернуться домой. В итоге они обе явились в полицию.

Напомним, в январе нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска.