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Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

Рубрика: общество

07.02.2019 18:15

фото с сайта lizaalert.org

Несколько дней волонтёры и полиция искали подростка, пропавшего под Бердском; но всё это время школьница сидела в соцсетях и, видимо, не торопилась возвращаться к родителям.

Неделю шли поиски 15-летней Алёны из посёлка Новый. 29 февраля она ушла в школу и пропала. Для девочки это был уже не первый побег. Ранее, в ноябре 2018 года, её тоже искали. Тогда Алёны сутки не было дома.

Как рассказал местному изданию «Бердск-Онлайн» волонтёр «Лизы Алерт» Николай Шишкин, девочка все эти дни сидела в соцсетях. Инфорги поискового отряда связались с её подругой во «ВКонтакте» и просили её убедить девушку вернуться домой. В итоге они обе явились в полицию.

Напомним, в январе нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска.

Теги: поиски пропавших социальные сети дети волонтёры

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Предложить новость

Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске - полиция перекрыла улицу

сегодня 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

сегодня 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев учат заниматься сексом на сайте бюджетного учреждения культуры города

сегодня 18:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

сегодня 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

сегодня 17:47 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Владимир Путин изменил правила постановки на воинский учёт

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Красноярские учёные разрабатывают биосенсор с золотом

сегодня 11:54 Наука 0 Коммент.

«Красный факел» вернулся с европейских гастролей

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы смогут взять автокредит на покупку машины у частных владельцев

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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