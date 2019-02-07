Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

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Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице НовосибирскаРубрика: проиcшествия
07.02.2019 16:12
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
ДТП с пассажирами произошло в центре Новосибирска на Красном проспекте; от удара в транспорте вылетели стёкла.
Сегодня днём, 7 февраля, произошло столкновение автобуса № 28 и троллейбуса № 13 на Красном проспекте неподалёку от перекрёстка с улицей Достоевского.
По информации аварийных комиссаров службы «Альянс», авария произошла около 12:15.
«Пострадавших нет, оформились по европротоколу», – подтвердил информацию корреспонденту Сиб.фм инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Напомним, ранее сотрудники ГИБДД спасли из неисправного автобуса, замёрзшего на трассе в Ордынском районе, 18 человек.
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