Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

ДТП с пассажирами произошло в центре Новосибирска на Красном проспекте; от удара в транспорте вылетели стёкла.

Сегодня днём, 7 февраля, произошло столкновение автобуса № 28 и троллейбуса № 13 на Красном проспекте неподалёку от перекрёстка с улицей Достоевского.

По информации аварийных комиссаров службы «Альянс», авария произошла около 12:15.

«Пострадавших нет, оформились по европротоколу», – подтвердил информацию корреспонденту Сиб.фм инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Напомним, ранее сотрудники ГИБДД спасли из неисправного автобуса, замёрзшего на трассе в Ордынском районе, 18 человек.