Учёные назвали простой способ лечения хронической депрессии

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Европейские специалисты нашли интересную информацию среди множества исследований в области связи диеты и настроения.

Британские медики опубликовали статью в журнале Psychosomatic Medicine, где заявили, что смена образа жизни помогает людям бороться с хронической депрессией. Специалисты давно заметили, что многие пациенты после того, как меняли свои привычки и диеты, либо избавлялись от этого недуга, либо снижали остроту симптомов.

Заинтересовавшись данным наблюдением, медики нашли 16 подобных исследований, где авторы следили за изменениями диеты и настроения испытуемых. Всего в них приняли участие около 46 тысяч человек, некоторые из которых страдали от клинических форм депрессии.

В итоге учёные выяснили, что есть связь между депрессией и диетой. Переход на правильное питание может помочь людям избавиться от болезни.

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