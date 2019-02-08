Учёные назвали простой способ лечения хронической депрессии

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Учёные назвали простой способ лечения хронической депрессииРубрика: общество
08.02.2019 07:25
фото с сайта pixabay.com
Европейские специалисты нашли интересную информацию среди множества исследований в области связи диеты и настроения.
Британские медики опубликовали статью в журнале Psychosomatic Medicine, где заявили, что смена образа жизни помогает людям бороться с хронической депрессией. Специалисты давно заметили, что многие пациенты после того, как меняли свои привычки и диеты, либо избавлялись от этого недуга, либо снижали остроту симптомов.
Заинтересовавшись данным наблюдением, медики нашли 16 подобных исследований, где авторы следили за изменениями диеты и настроения испытуемых. Всего в них приняли участие около 46 тысяч человек, некоторые из которых страдали от клинических форм депрессии.
В итоге учёные выяснили, что есть связь между депрессией и диетой. Переход на правильное питание может помочь людям избавиться от болезни.
Напомним, в феврале немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака.
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