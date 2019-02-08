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Учёные назвали простой способ лечения хронической депрессии

Рубрика: общество

08.02.2019 07:25

фото с сайта pixabay.com

Европейские специалисты нашли интересную информацию среди множества исследований в области связи диеты и настроения.

Британские медики опубликовали статью в журнале Psychosomatic Medicine, где заявили, что смена образа жизни помогает людям бороться с хронической депрессией. Специалисты давно заметили, что многие пациенты после того, как меняли свои привычки и диеты, либо избавлялись от этого недуга, либо снижали остроту симптомов.

Заинтересовавшись данным наблюдением, медики нашли 16 подобных исследований, где авторы следили за изменениями диеты и настроения испытуемых. Всего в них приняли участие около 46 тысяч человек, некоторые из которых страдали от клинических форм депрессии.

В итоге учёные выяснили, что есть связь между депрессией и диетой. Переход на правильное питание может помочь людям избавиться от болезни.

Напомним, в феврале немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака.

 

Теги: здоровье медицина психология еда

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сегодня 10:05 Афиша 0 Коммент.

Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали плюсы и минусы удалённой работы

сегодня 08:03 Работа 0 Коммент.

Учёные назвали простой способ лечения хронической депрессии

сегодня 07:25 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев учат заниматься сексом на сайте бюджетного учреждения культуры города

вчера 18:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

вчера 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

вчера 16:36 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

вчера 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

вчера 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

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