В Кемеровской области муж убил жену на глазах у ребёнка

3 балла
-30
65.67 74.77
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы смогут взять автокредит на покупку машины у частных владельцев

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял третье место по росту спроса на отогрев авто

сегодня 07:51 Авто 0 Коммент.

Учебник по экономике решили переделать из-за отсутствия в нём патриотизма

сегодня 07:23 Экономика 0 Коммент.

Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

вчера 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

вчера 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

вчера 17:32 Афиша 0 Коммент.

Владимир Путин наградил новосибирского биолога

вчера 17:26 Наука 0 Коммент.

Бронированный автомобиль сбил женщину на «зебре» в Новосибирске

вчера 16:24 Хроника 0 Коммент.

Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

вчера 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

вчера 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

вчера 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

вчера 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

вчера 13:38 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области муж убил жену на глазах у ребёнка

Рубрика: проиcшествия

07.02.2019 10:19

фото с сайта pixabay.com

Следственный комитет предъявил мужчине обвинение в убийстве; обвиняемый полностью признал вину.

Следственное управление СКР по Кемеровской области сообщает, что в Крапивинском районе мужчина убил жену, ударив её несколько раз ножом. Свидетелем убийства стал их ребёнок.

Следственный комитет предъявил мужчине обвинение в убийстве. Обвиняемого заключили под стражу, он полностью признал вину и сотрудничает со следователями. Подруга пострадавшей сообщает на странице в сосети "ВКонтакте", что у пострадавшей было двое детей.

Напомним, 21 января в Новосибирске произошло похожее преступление: мужчина убил жену на глазах сына. 

Теги: убийство следствие СКР

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы смогут взять автокредит на покупку машины у частных владельцев

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял третье место по росту спроса на отогрев авто

сегодня 07:51 Авто 0 Коммент.

Учебник по экономике решили переделать из-за отсутствия в нём патриотизма

сегодня 07:23 Экономика 0 Коммент.

Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

вчера 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

вчера 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

вчера 17:32 Афиша 0 Коммент.

Владимир Путин наградил новосибирского биолога

вчера 17:26 Наука 0 Коммент.

Бронированный автомобиль сбил женщину на «зебре» в Новосибирске

вчера 16:24 Хроника 0 Коммент.

Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

вчера 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

вчера 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

вчера 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

вчера 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

В Бердске младенец утонул в ванне

вчера 13:38 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
28.01.2019

Не могли не сгореть

Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...

Читать далее
Image
17.09.2015

«Она попросила её убить»

Почему в нашем обществе становится всё больше...

Читать далее
Image
26.05.2015

Странная история

Реконструкция последних дней жизни актёра Данила Ляпустина...

Читать далее

Новости по теме

В Кузбассе отец посадил на цепь собственного сына и издевался над ним 05.02.2019 Следователи начали доследственную проверку по делу отравления угарным газом в Бийске 05.02.2019 Бывшего мэра Колывани обвиняют в превышении полномочий при благоустройстве 31.01.2019

Популярное

Image

Новосибирцы заплатили около 8 миллионов за билеты на семинар теле...

Image

В Новосибирской области температура упала до -49 градусов

Image

Неудачная попытка приземления новосибирского самолёта попала в се...

Image

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака

Image

Учительницу из Барнаула чуть не уволили из школы за фото

Image

Новосибирские депутаты разрешили жителям собирать валежник

Image

Аномальные морозы до –40 сохранятся в Новосибирской области

Image

В Новосибирске рецидивисты переломали кости черепа таксисту

Image

Магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири - учёные

Image

В Кемерове на рабочем месте умерли два сотрудника комбината

Image

В Бердске младенец утонул в ванне

Image

Аномальные морозы установились в Новосибирской области на четыре ...

Image

Двое новосибирцев чуть не замёрзли в овраге