В Кемеровской области муж убил жену на глазах у ребёнка

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Следственный комитет предъявил мужчине обвинение в убийстве; обвиняемый полностью признал вину.

Следственное управление СКР по Кемеровской области сообщает, что в Крапивинском районе мужчина убил жену, ударив её несколько раз ножом. Свидетелем убийства стал их ребёнок.

Следственный комитет предъявил мужчине обвинение в убийстве. Обвиняемого заключили под стражу, он полностью признал вину и сотрудничает со следователями. Подруга пострадавшей сообщает на странице в сосети "ВКонтакте", что у пострадавшей было двое детей.

Напомним, 21 января в Новосибирске произошло похожее преступление: мужчина убил жену на глазах сына.