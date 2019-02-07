В Кемеровской области муж убил жену на глазах у ребёнка

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В Кемеровской области муж убил жену на глазах у ребёнкаРубрика: проиcшествия
07.02.2019 10:19
фото с сайта pixabay.com
Следственный комитет предъявил мужчине обвинение в убийстве; обвиняемый полностью признал вину.
Следственное управление СКР по Кемеровской области сообщает, что в Крапивинском районе мужчина убил жену, ударив её несколько раз ножом. Свидетелем убийства стал их ребёнок.
Следственный комитет предъявил мужчине обвинение в убийстве. Обвиняемого заключили под стражу, он полностью признал вину и сотрудничает со следователями. Подруга пострадавшей сообщает на странице в сосети "ВКонтакте", что у пострадавшей было двое детей.
Напомним, 21 января в Новосибирске произошло похожее преступление: мужчина убил жену на глазах сына.
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