В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

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В прошлом году показатель оборотного капитала завода достиг миллиарда рублей, а выручка выросла в четыре раза.

Сегодня на пресс-конференции в ТАСС новый генеральный директор Новосибирского аффинажного завода Андрей Ергин рассказал об основных проблемах предприятия и планах на 2019 год.

В прошлом году объёмы принятого в переработку сырья увеличился на четыре тонны. Учитывая тенденции, которые на данный момент существуют в золотодобывающей отрасли в России, результат можно считать неплохим. Также уменьшилось количество извлечённого металла из поставленного сырья. За 2018 год предварительный объём извлечённого серебра составил 18,5 тонны, а золота – 15,2 тонны.

«Одной из проблем данного предприятия является сезонность. Потому что добыча золота осуществляется по России с мая по октябрь. В остальной период времени объёмы поставляемого и перерабатываемого сырья уменьшаются. Для того, чтобы мы смогли более равномерно работать в течение календарного года, мы предполагаем, что мы будет покупать сырьё, содержащее драгметаллы, для дальней реализации. Для того, чтобы уйти от сезонности, мы предполагаем, что мы хотим выйти на международный рынок, то есть приобретать сырьё в ближнем и дальнем зарубежье», – рассказал Андрей Ергин.

Сейчас компания ведёт подготовительную работу по выводу предприятия на две биржи – Шанхайскую и Дубайскую, так как эти регионы не имеют сезонности в своей добыче. Также для территориального расширения охвата клиентов у завода появилось дочернее предприятие, которое прошло процедуру регистрации и начинает развитие своей деятельности. Основное направление дочерней кампании – снабжение главного предприятия сырьём.

Руководство предприятия планирует наладить поставку нескольких видов драгоценного сырья. «Раньше у нас на предприятии был участок по производству платино-палладиевых драгоценных металлов. Сейчас он не работает, потому что на заводе, как правило, эти металлы сопутствовали приходящему сырью и его было незначительное количество. На данные момент дочерняя кампания, которую сделал завод, будет ориентирована на поставки сырья как золотосодержащего, так и платино-палладийсодержащего сырья – это и осмий, и иридий. Проблема заключается в химическом разделении этих веществ. Платину практически невозможно растворить. Тем не менее это даёт нам возможность не останавливаться на полуфабрикате. Сейчас в течение этого года мы хотим заняться сами. Если мы увидим экономическую обоснованность этих вещей», – сказал Андрей Ергин.

Напомним, завод по производству питьевой воды для китайцев начинают строить на Байкале.