В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

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В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжилаРубрика: проиcшествия
07.02.2019 09:50
скриншот с видео в группе «Спасатели МАСС» соцсети «Вконтакте»
Спасатели МАСС достали из-под трамвая женщину с подозрением на черепно-мозговую травму; её госпитализировали в больницу.
В Заельцовском районе Новосибирска трамвай № 14 наехал на сорокалетнюю женщину, переходившую проезжую часть. Информация об этом опубликована в официальной группе Муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».
ДТП произошло вчера, 6 февраля, в 21:10 на улице Дуси Ковальчук в районе остановки «Университет путей сообщения». Пострадавшая переходила дорогу в зоне пешеходного перехода. В результате наезда её затянуло под переднюю часть трамвая.
Приехавшие на место происшествие спасатели МАСС с помощью бензореза перепилили часть конструкции вагона и вытащили оттуда женщину. Пострадавшую незамедлительно госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму. На данный момент врачи выясняют степень полученных травм.
Напомним, в январе под Новосибирском спасатели достали рабочего из-под завала.
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