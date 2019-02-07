В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

скриншот с видео в группе «Спасатели МАСС» соцсети «Вконтакте»

Спасатели МАСС достали из-под трамвая женщину с подозрением на черепно-мозговую травму; её госпитализировали в больницу.

В Заельцовском районе Новосибирска трамвай № 14 наехал на сорокалетнюю женщину, переходившую проезжую часть. Информация об этом опубликована в официальной группе Муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло вчера, 6 февраля, в 21:10 на улице Дуси Ковальчук в районе остановки «Университет путей сообщения». Пострадавшая переходила дорогу в зоне пешеходного перехода. В результате наезда её затянуло под переднюю часть трамвая.

Приехавшие на место происшествие спасатели МАСС с помощью бензореза перепилили часть конструкции вагона и вытащили оттуда женщину. Пострадавшую незамедлительно госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму. На данный момент врачи выясняют степень полученных травм.

Напомним, в январе под Новосибирском спасатели достали рабочего из-под завала.