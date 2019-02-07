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В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

Рубрика: проиcшествия

07.02.2019 09:50

скриншот с видео в группе «Спасатели МАСС» соцсети «Вконтакте»

Спасатели МАСС достали из-под трамвая женщину с подозрением на черепно-мозговую травму; её госпитализировали в больницу.

В Заельцовском районе Новосибирска трамвай № 14 наехал на сорокалетнюю женщину, переходившую проезжую часть. Информация об этом опубликована в официальной группе Муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло вчера, 6 февраля, в 21:10 на улице Дуси Ковальчук в районе остановки «Университет путей сообщения». Пострадавшая переходила дорогу в зоне пешеходного перехода. В результате наезда её затянуло под переднюю часть трамвая.

Приехавшие на место происшествие спасатели МАСС с помощью бензореза перепилили часть конструкции вагона и вытащили оттуда женщину. Пострадавшую незамедлительно госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму. На данный момент врачи выясняют степень полученных травм.

Напомним, в январе под Новосибирском спасатели достали рабочего из-под завала.

Теги: трамвай общественный транспорт МАСС

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Предложить новость

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы смогут взять автокредит на покупку машины у частных владельцев

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял третье место по росту спроса на отогрев авто

сегодня 07:51 Авто 0 Коммент.

Учебник по экономике решили переделать из-за отсутствия в нём патриотизма

сегодня 07:23 Экономика 0 Коммент.

Экстренные службы работают в особом режиме из-за аномальных морозов в Новосибирской области

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирскую область пытались провести 16 тонн контрафактных игрушек популярной марки

вчера 19:51 Хроника 0 Коммент.

Детский омбудсмен опроверг случаи голодных обмороков кузбасских школьников

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

Рынок-«призрак» угрожает безопасности десятков новосибирцев

вчера 18:23 Общество 0 Коммент.

Нового директора новосибирского ДК Октябрьской революции не пускают в рабочий кабинет

вчера 17:32 Афиша 0 Коммент.

Владимир Путин наградил новосибирского биолога

вчера 17:26 Наука 0 Коммент.

Бронированный автомобиль сбил женщину на «зебре» в Новосибирске

вчера 16:24 Хроника 0 Коммент.

Граница России и Монголии перекрыта из-за опасной болезни свиней

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Омские следователи закрыли дело радикальной феминистки против оскорблённых мужчин

вчера 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске реализация проекта по продолжению строительства метро откладывается

вчера 14:54 Экономика 0 Коммент.

Главврач новосибирской больницы отправится в тюрьму

вчера 14:47 Общество 0 Коммент.

Областные власти обещают сохранить главный пляж Новосибирска при строительстве нового ЛДС

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников недоволен результатами строительства Восточного обхода

вчера 14:14 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуируют крупный ТЦ

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

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