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Рубрика: общество

08.02.2019 09:02

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирском онкодиспансере пройдёт «День открытых дверей» с целью ранней диагностики и выявления опухолевых заболеваний кожи.

Мероприятие пройдёт в субботу, 9 февраля, в Новосибирском областном клиническом онкологическом диспансере (улица Плахотного, 2) с 9 до 14 часов. «День открытых дверей» проходит при поддержке регионального министерства здравоохранения.

Новосибирцы смогут пройти осмотр родинок и проконсультироваться у врача-онколога с возможностью сделать биопсию образования. Также жителям предоставят услугу по дерматоскопии и дадут рекомендации по личной профилактике меланомы, приёму солнечных ванн и использованию солнцезащитных средств.

«Меланома – одна из самых быстрорастущих опухолей, которая очень рано начинает давать метастазы. На неё приходится не более 10 % от всех форм рака кожи, но при этом 80 % летальных исходов. Основная причина возникновения меланомы – воздействие ультрафиолетового излучения», – сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, в феврале немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака.

Теги: здоровье медицина Правительство Новосибирской области

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сегодня 10:05 Афиша 0 Коммент.

Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы назвали плюсы и минусы удалённой работы

сегодня 08:03 Работа 0 Коммент.

Учёные назвали простой способ лечения хронической депрессии

сегодня 07:25 Общество 0 Коммент.

Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске – полиция перекрыла улицу

вчера 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев учат заниматься сексом на сайте бюджетного учреждения культуры города

вчера 18:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

вчера 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

вчера 16:36 Хроника 0 Коммент.

Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

вчера 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

вчера 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

вчера 12:43 Хроника 0 Коммент.

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