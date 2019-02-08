Лента новостейПредложить новость
Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области
Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев
Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей
Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю
В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия
Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро
Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ
Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцевРубрика: общество
08.02.2019 09:02
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирском онкодиспансере пройдёт «День открытых дверей» с целью ранней диагностики и выявления опухолевых заболеваний кожи.
Мероприятие пройдёт в субботу, 9 февраля, в Новосибирском областном клиническом онкологическом диспансере (улица Плахотного, 2) с 9 до 14 часов. «День открытых дверей» проходит при поддержке регионального министерства здравоохранения.
Новосибирцы смогут пройти осмотр родинок и проконсультироваться у врача-онколога с возможностью сделать биопсию образования. Также жителям предоставят услугу по дерматоскопии и дадут рекомендации по личной профилактике меланомы, приёму солнечных ванн и использованию солнцезащитных средств.
«Меланома – одна из самых быстрорастущих опухолей, которая очень рано начинает давать метастазы. На неё приходится не более 10 % от всех форм рака кожи, но при этом 80 % летальных исходов. Основная причина возникновения меланомы – воздействие ультрафиолетового излучения», – сообщили в пресс-службе областного правительства.
Напомним, в феврале немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака.
Комментарии
Лента новостей
Зенитчики отработали уничтожение беспилотников в Кемеровской области
Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев
Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей
Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю
В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия
Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро
Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ
Статьи по теме
Помощь без преград
Когда шлагбаумные погромы спешащими на вызов медиками сч...
Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи
За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...
Третья — лишняя?
Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...
Новости по теме
Популярное