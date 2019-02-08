Ведущие онкологи области бесплатно проверят и проконсультируют новосибирцев

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В Новосибирском онкодиспансере пройдёт «День открытых дверей» с целью ранней диагностики и выявления опухолевых заболеваний кожи.

Мероприятие пройдёт в субботу, 9 февраля, в Новосибирском областном клиническом онкологическом диспансере (улица Плахотного, 2) с 9 до 14 часов. «День открытых дверей» проходит при поддержке регионального министерства здравоохранения.

Новосибирцы смогут пройти осмотр родинок и проконсультироваться у врача-онколога с возможностью сделать биопсию образования. Также жителям предоставят услугу по дерматоскопии и дадут рекомендации по личной профилактике меланомы, приёму солнечных ванн и использованию солнцезащитных средств.

«Меланома – одна из самых быстрорастущих опухолей, которая очень рано начинает давать метастазы. На неё приходится не более 10 % от всех форм рака кожи, но при этом 80 % летальных исходов. Основная причина возникновения меланомы – воздействие ультрафиолетового излучения», – сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, в феврале немецкий онколог назвал лучший способ уберечь себя от рака.