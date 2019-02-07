Владимир Путин изменил правила постановки на воинский учёт

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Владимир Путин изменил правила постановки на воинский учётРубрика: общество
07.02.2019 12:19
фото из архива Сиб.фм
Президент подписал закон, согласно которому призывники обязаны вставать на учёт, даже если у них отсутствует прописка или временная регистрация.
В обновлённый федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» внесены поправки, согласно которым военнообязанные граждане будут обязаны явиться для постановки на воинский учёт по адресу фактического проживания, даже если не имеют постоянной или временной регистрации. Документ с соответствующим дополнением был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В первую очередь законопроект направлен на иногородних студентов, приезжающих учиться в ВУЗы крупных городов. Они не всегда могут получить регистрацию, из-за чего студентов не ставят на воинский учёт. Законопроект был внесён в 2017 году группой членов Совета Федерации во главе с сенатором Виктором Озеровым, принят Госдумой 22 января, а уже 30 января – одобрен Советом Федерации.
Как считают авторы законопроекта, такая инициатива повысит достоверность воинского учёта, а также увеличит эффективность призывной компании.
Напомним, ранее новосибирец целый год игнорировал повестки военкомата, пока против него не завели уголовное дело.
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