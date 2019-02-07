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Власти рассказали о сроках возобновления известного долгостроя Новосибирска

Рубрика: общество

07.02.2019 16:58

фото с сайта pixabay.com

Среди дольщиков ЖК «Рихард» — мэрия города Новосибирска, которая закупила квартиры для муниципальных нужд.

Арбитражный суд Новосибирска признал ООО «НСК Девелопмент» банкротом. Строительство объекта на улице Зорге, 279 будет продолжено только после решения суда о передаче объектов жилищно-строительным кооперативам и определения сумм дефицита по каждому жилому дому. Об этом решении сообщило министерство строительства Новосибирской области в ответ на запрос редакции Сиб.фм. 

Согласно информации, предоставленной в официальном ответе, государственная поддержка будет оказана гражданам (и их ЖСК) только в случае деятельной позиции в достройке своих объектов. 

В строительный комплекс на Зорге входят четыре здания ЖК «Рихард» разной степени готовности. Одно из них не достроено до четвёртого этажа. Сдать их должны были к концу 2017 года. Интересно, что в списке обманутых дольщиков оказалась и мэрия Новосибирска, которая заключила с застройщиком контракт на закупку нескольких десятков квартир для муниципальных нужд. 

Напомним, дольщики долгостроя в Новосибирске упрекнули власти в бездействии.

Теги: Мэрия Новосибирска долгострой ЖК

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Предложить новость

Машина вспыхнула вместе с заправкой в Новосибирске - полиция перекрыла улицу

сегодня 21:36 Хроника 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: аномальные морозы за -40 возвращаются в Новосибирск

сегодня 19:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт уникальное фото Индиры Ганди за 350 тысяч рублей

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Подруга уговорила пропавшую бердскую школьницу вернуться домой спустя неделю

сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев учат заниматься сексом на сайте бюджетного учреждения культуры города

сегодня 18:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют наладить поставку сырья платины и палладия

сегодня 17:54 Экономика 0 Коммент.

Радио «Городская волна» дарит вкусную пиццу с доставкой

сегодня 17:47 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские мошенники отправятся в тюрьму за продажу БАДов

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Троллейбус и автобус столкнулись на главной улице Новосибирска

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

Лидер КПРФ пообещал попросить у Дмитрия Медведева денег на новосибирское метро

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Жительниц Томской области задержали за финансирование террористов ИГИЛ

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Дорожные рабочие спасли замёрзшую сову под Омском

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сгорел в своём автомобиле

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Владимир Путин изменил правила постановки на воинский учёт

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Красноярские учёные разрабатывают биосенсор с золотом

сегодня 11:54 Наука 0 Коммент.

«Красный факел» вернулся с европейских гастролей

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске женщина попала под трамвай и чудом выжила

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

В новосибирских барах проведут бесплатные тренинги для студентов

сегодня 08:58 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы смогут взять автокредит на покупку машины у частных владельцев

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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