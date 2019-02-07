Власти рассказали о сроках возобновления известного долгостроя Новосибирска

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Власти рассказали о сроках возобновления известного долгостроя НовосибирскаРубрика: общество
07.02.2019 16:58
фото с сайта pixabay.com
Среди дольщиков ЖК «Рихард» — мэрия города Новосибирска, которая закупила квартиры для муниципальных нужд.
Арбитражный суд Новосибирска признал ООО «НСК Девелопмент» банкротом. Строительство объекта на улице Зорге, 279 будет продолжено только после решения суда о передаче объектов жилищно-строительным кооперативам и определения сумм дефицита по каждому жилому дому. Об этом решении сообщило министерство строительства Новосибирской области в ответ на запрос редакции Сиб.фм.
Согласно информации, предоставленной в официальном ответе, государственная поддержка будет оказана гражданам (и их ЖСК) только в случае деятельной позиции в достройке своих объектов.
В строительный комплекс на Зорге входят четыре здания ЖК «Рихард» разной степени готовности. Одно из них не достроено до четвёртого этажа. Сдать их должны были к концу 2017 года. Интересно, что в списке обманутых дольщиков оказалась и мэрия Новосибирска, которая заключила с застройщиком контракт на закупку нескольких десятков квартир для муниципальных нужд.
Напомним, дольщики долгостроя в Новосибирске упрекнули власти в бездействии.
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